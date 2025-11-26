De la patera a la selección tras pasar por el Cacereño Femenino: Edna, el 'fichaje' más esperado de España

La historia de Edna Imade (Marruecos, 5 de octubre del 2000) no comienza en un campo de fútbol, ni en una ciudad europea donde el futuro parece sencillo. Empieza mucho antes: en el desierto del Sáhara, con una madre que huía de la guerra, y continúa en una patera que avanzaba de noche hacia España con dos bebés de tres meses en brazos. Hoy, aquella niña que llegó sin nada a Algeciras está a punto de debutar con la selección española en la final de la Nations League ante Alemania. El trayecto entre un punto y otro, que entre muchos destinos la llevó durante dos años a Cáceres para jugar en el Cacereño Femenino (2021-2022 y 2022-2023), es tan improbable que parece un guion escrito para emocionarse.

Su madre, Florence, cruzó el desierto embarazada y dio a luz a los mellizos (Edna y Paul) en Marruecos. Desde allí se lanzó al mar buscando un futuro que no existía en Nigeria, donde la exjugadora del Cacereño tiene otros dos hermanos, Freeborn y Festus. Al llegar a la costa española, la familia sufrió su primer golpe: el padre fue deportado en ese mismo momento y ella se quedó sola con dos bebés. Se asentaron, tras pasar por Algeciras y Sevilla, en Carmona, un pueblo sevillano que se convirtió en hogar gracias a la ayuda de gente que, como cuenta siempre la propia delantera, les «tendió la mano» cuando más lo necesitaban. Durante un tiempo estuvieron «en una casa de acogida de unas monjas» y también les ayudaron desde Cáritas.

Edna, en su etapa en el Cacereño Femenino / EP

Creció entre dificultades y miradas que dolían, pero también con una pelota siempre cerca. Fue un profesor de educación física de su colegio, el Pedro I de Carmona, quien descubrió que había una niña incapaz de separarse del balón y le dijo a su madre que la apuntara en el equipo de niños del pueblo. Tenía 8 años, era la única niña y, de hecho, la ponían de central. Con 14 tuvo que dejarlo porque la normativa no le permitía seguir. Primer obstáculo, primera caída.

El camino

Sin fútbol once, se pasó al fútbol sala durante tres años. Hasta que un torneo en Málaga lo cambió todo: un entrenador, Bernardo Moreno, vio en ella algo distinto y la convenció para volver al césped. Llegó al AD Nervión, luego al Málaga, y más tarde al Cacereño, en el verano de 2021, donde empezó a despuntar de verdad y durante dos años fue el referente del conjunto verde. Trabajaba, estudiaba Animación de Actividades Físicas y Deportivas y marcaba diferencias: 25 goles en dos temporadas. Su progresión llamó la atención del Granada, que pagó su cláusula de rescisión, 10.000 euros, en el verano de 2023, la única que el club nazarí ha pagado por una jugadora. Y acertó de pleno. Su marcha in extremis dejó un gran vació en el Cacereño Femenino, que ese año sufrió para mantener la categoría, aunque al año siguiente se rehizo y volvió a pelear por el ascenso a la máxima categoría.

En la élite, Edna explotó. La temporada pasada firmó 16 goles, segunda máxima realizadora de la Liga F, y dio 13 puntos a su equipo. Su impacto fue tan grande que el Bayern de Múnich pagó 75.000 euros por su fichaje este verano. Para seguir creciendo, se marchó cedida a la Real Sociedad, donde se fue también su entrenador en el Granada, Arturo Ruiz, pieza clave de su explosión, y continúa siendo la misma futbolista determinante: 8 goles en 9 partidos, tercera mejor cifra de la competición. Como dato curioso, la cuarta máxima realizadora de la Liga F también tiene pasado en el Cacereño Femenino, la chilena Sonya Keefe.

Larga espera con los papeles

Mientras su fútbol crecía, sus papeles se estancaban. Edna lo explicaba hace un mes con sinceridad en El Diario Vasco: «Yo he vivido siempre en España y soy sevillana. No he pisado Nigeria». Pero no podía ser seleccionada. No tenía la nacionalidad. Nigeria, consciente de su potencial, presionaba para convocarla. Ella frenó cualquier intento. Quería jugar con España, pero necesitaba la nacionalidad. La espera fue larga, frustrante, injusta por momentos. «A mí lo que me parece mal es que lleve mucho tiempo y no se me reconozca aún», se quejaba en 2022 en este diario.

Edna Imade de niña junto a su madre, Floren, y su hermano, Paul / SPORT

La resolución llegó por fin hace unos días: nacionalidad por carta de naturaleza. Y pocas horas después, la llamada de la selección. La noticia fue celebrada con emoción en casa. En su familia repiten que «no olvidamos de dónde venimos», una frase que se ha convertido casi en un lema para entender la dimensión de lo que está viviendo. La convocatoria, dicen, «es mucho más que fútbol»: es el «reconocimiento» a una historia de supervivencia y esfuerzo.

Una delantera diferente

España buscaba gol, profundidad y una referencia distinta en el área. Edna Imade encaja perfectamente en ese vacío: potencia, velocidad, verticalidad, intuición en el remate y con un instinto que no se aprende. Aporta algo que la campeona del mundo necesita desde hace tiempo.

Ahora, a las puertas de la final de la Nations League y con Kaiserslautern y Madrid como escenarios, Edna está lista para completar un círculo que parecía imposible. De la patera a la selección, tras pasar dos años en el Cacereño Femenino. De Carmona a Las Rozas y al Metropolitano. De un comienzo marcado por la supervivencia, a un presente donde su nombre suena como una de las grandes esperanzas ofensivas de España. Y quizá, quién sabe, en una final que puede cambiar su vida para siempre.