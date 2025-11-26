Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol. Tercera Federación

Rafa Rincón Rus, exMontehermoso, tercer técnico despedido en Tercera Federación

Rafa Rincón Rus durante la celebración por al ascenso del Montehermoso, el pasado mes de junio.

Rafa Rincón Rus durante la celebración por al ascenso del Montehermoso, el pasado mes de junio. / CP Montehermoso

Cáceres

Primero fue Juan Marrero en el Badajoz (sustituido por Miguel Ángel Ávila). Después, este martes, José María Cidoncha en el Llerenense (Juan Carlos Román es el relevo). El tercero, y por ahora último, Rafa Rincón Rus en el Montehermoso. Ya son tres los técnicos despedidos en el grupo 14 de Tercera Federación cuando apenas se ha consumido un tercio de la competición.

«Rafael Rincón Rus y Luis Porras Pinedo, Cuqui, dejan de ser entrenador y segundo entrenador de nuestro equipo», ha informado el Montehermoso en una nota difundida a través de sus redes sociales. «La decisión responde a la necesidad de buscar un nuevo impulso deportivo para afrontar el resto de la temporada».

El Montehermoso ascendió el pasado mes de junio a Tercera Federación con Rincón Rus en el banquillo, pero las cosas no le están yendo bien al conjunto montehermoseño. El penúltimo con 6 puntos, los mismos que suma el Atlético Pueblonuevo, colista, y el Calamonte, antepenúltimo y único equipo que sigue sin conocer la victoria este curso.

Un triunfo suma el Montehermoso, a lo que añade tres empates. El resto, ocho derrotas. En las últimas siete jornadas el equipo de la provincia de Cáceres solo ha sumado dos puntos. De momento, Rus no tiene sustituto, pero el parón de este fin de semana hace que el Montehermoso no vuelva a jugar hasta el día 6, cuando reciba al Badajoz.

