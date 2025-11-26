El reto mundial de Paola García Lozano en El Cairo

La karateca almendralejense Paola García Lozano comienza este jueves su participación en el Campeonato del Mundo de Kárate, que se celebra en El Cairo (Egipto) del 27 al 30 de noviembre. Se trata de la gran cita internacional de la temporada para la deportista extremeña, que afronta el torneo tras varios meses de intensa preparación con el objetivo de situarse entre las mejores del planeta.

A pesar de contar tan solo con 19 años, Paola acumula ya una notable experiencia internacional en competiciones de máximo nivel y llega a Egipto dispuesta a luchar por todo. Competirá en la modalidad de kata, una de las más técnicas y exigentes del kárate, donde le esperan rivales de talla mundial, especialmente las representantes japonesas, históricas dominadoras de esta disciplina.

«La verdad es que estamos muy contentos con la preparación que hemos venidor ealizando en los últimos meses antes de llegar aquí. Las sensaciones que tenemos son muy buenas y en los entrenamientos previos que hemos realizado ya aquí en Egipto pues todo ha ido muy bien. Lo importante será salir a tratar de competir bien y, como digo siempre, a tratar de disfrutar al máximo de una competición que es muy bonita como un mundial absoluto», comentaba para El Periódico Extremadura la karateca extremeña.

La participación de Paola arrancará a las 9:00 horas de este jueves 27, en una fase preliminar clave para avanzar hacia las rondas decisivas. Sumar los puntos necesarios será clave para su clasificación. La almendralejense confía en realizar una gran actuación que le permita llegar al último día de competición y pelear por estar en la final del domingo, un objetivo ambicioso pero al alcance de su talento, disciplina y crecimiento constante.

Paola ha venido logrando buenos resultados en las últimas semanas. Su familia volverá a apoyarla desde la distancia, así como la afición extremeña, que no duda de que está ante una de sus oportunidades históricas de poder lograr otra medalla mundial.