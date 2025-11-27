Chema Chávez, sangre de fútbol y gol de Extremadura

José María Chávez González, ‘Chema Chávez’ (11 de enero de 1988) se crió feliz en la pedanía de Brovales, en Jerez de los Caballeros, junto a una familia que adora y destilando una pasión que aún ahora, cuando atisba no muy lejana la psicológica barrera de los 40 años, le hace pensar cada día en ella. “Es mi forma de vida; todo lo que hago es pensando en el domingo”, dice mientras hace un receso en su trabajo como ingeniero informático en Gepex, empresa de la Junta, en su localidad natal. Puro fútbol. Pura pasión la de una leyenda del club templario y uno de los goleadores históricos de la Tercera extremeña, pero sobre todo un amante indisimulado de su deporte.

¿Hasta cuándo? Evidentemente, no pone fecha, solamente el compromiso de seguir en el Jerez, el club de su corazón, “mientras continúen los actuales directivos, con Franyi a la cabeza”, con los que tiene un pacto ineludible. “Yo vuelvo a Jerez por ellos. Son gente joven y cuando hablaron conmigo me dijeron que no puedo estar en otro equipo que no sea el Jerez. Me quiero retirar con ellos, hasta que me dé cuenta que no aporto”, añade el protagonista.

El delantero, capitán de la selección extremeña de fútbol que este viernes inicia el Campeonato de España en Aragón ante los anfitriones (11.00), es un enamorado del balón. Este delantero, que debutó en Segunda B con 15 años de la mano de José Antonio Vázquez Bermejo (“he tenido muchos y muy buenos entrenadores, pero me quedo con él”, afirma), fue incluso convocado por la selección española sub-17. Qué tiempos aquellos, que recuerda con verdadera alegría.

85 goles desde el covid

¿Por qué no ha llegado más alto? Quién lo sabe… pero no pasa nada: él sigue ahí, divirtiéndose, goleando. Sus cifras son espectaculares: en 'su' club, está a 12 goles de llegar a los 200 y 12 partidos para alcanzar los 500 en una carrera que se inició de la mejor manera. Desde la temporada del covid ha firmado 85 goles, una bestialidad.

Recuerda con nostalgia y orgullo cómo, en el 2004, recibió propuestas de prácticamente todos los clubs de Primera, “menos el Madrid” y pusieron primero empeño el Villarreal y el Sevilla, con el que llegó a un acuerdo, con los mismísimos Monchi o Del Nido, pero el Jerez pidió un dinero que los andaluces se negaron a poner. También con el juvenil del Atlético de Madrid, “cuyo contrató debo tener por ahí, e iba a ganar 40.000 pesetas de entonces cuando aún era cadete”. Cosas de la vida y del fútbol, después de descender con Jerez a Tercera, terminó firmando por el Albacete para ser ahí un referente en División de Honor juvenil “y hacer dos buenos años allí”.

Con 15 años, antes de debutar en un Jerez-Badajoz. / Cedida por Chema Chávez

Tras volver a Jerez y militar en el Ejido, con 21 años, y el Guadalajara, las lesiones detuvieron su progresión o, quién sabe, si otros factores externos. Su socio, el esférico, ha estado con él siempre, para establecer cifras récord para un futbolista que en su ‘prime’ nunca ha sido llamado por clubs extremeños del más alto nivel. “Yo me extrañé que entonces no me quisieran equipos como el Badajoz, el Cacereño, el Extremadura o el Mérida si todas las temporadas seguía haciendo 20 goles. Lo eché de menos; tenía nivel para estar en las plantillas, creo”, lamenta.

Sí lo hizo, ya con 33 años, en el Llerenense, club en el que estuvo en la temporada 21-22, según su propio testimonio, “especialmente bien”. ”Aquello me dio la vida”, recalca. “Y no me gusta poner solamente a Luismi como entrenador porque fue Marco Ortega el que me fichó, pero él me dio una confianza y Llerena me dieron la gasolina para estas últimas temporadas”.

Buen físico

“No es que esté como un portento, pero aguanto perfectamente los 90 minutos”, se enorgullece de explicar el actual Chávez. “No veo diferencias con chavales con 15 años menos que yo”, agrega. Para ello, se cuida especialmente. “Dentro de las posibilidades que tenemos, por mi trabajo y por tener dos niños, siempre he intentado cuidar los detalles de descansar y comer sano para rendir al máximo”.

¿Merece la pena? "Sí. A mí me gusta mucho. Poder seguir metiendo goles y entrenar lo disfruto muchísimo”. Pero no es fácil la coexistencia. Sus niños son muy pequeños: Mateo tiene tres y Marcos seis meses. Su mujer, Marta, es un pilar absoluto, pues, en todos los aspectos. Y él lo agradece especialmente. “Es muchísimo más complicado ahora. Cuando nació el mayor, raro era el día que dormía más de 30 minutos seguidos”, dice. “Ella no solamente me anima a seguir, sino que en momentos clave de mi carrera ha estado siempre ahí. Cuando me partieron la tibia y el peroné, en 2011, ella me llevaba todos los días a la clínica para recuperarme. Cuando me fui al Llerenense en el verano que me caso con ella y con la que llevo 18 años, fue la primera en decirme que me echara para adelante”, proclama.

Con su hijo Mateo y la camiseta del Jerez. / Cedida por Chema Chávez

Como en Primera

Chema Chávez (quién si no elegiría el seleccionador, Gus, para ejercer de capitán) va con todo a Aragón había reservado los días en su trabajo para estar con Extremadura, un verdadero orgullo para él que no es la primera vez que disfruta. “Me hace mucha ilusión”, apunta este futbolista vocacional. “Me lesiono, me rompo el cartílago entero y el menisco y se me desplaza la rótula. Cuando me dijeron en la federación que tengo que dejar el fútbol, pedí una segunda opinión y el doctor Cortés me dijo que tenía la rodilla destrozada. Te voy a operar, pero vamos a ir poco a poco”. Con Fran Oñivenis, fisio de Jerez, pudo recuperarse. “Me lo tomé como si fuera un futbolista de Primera y tardé en volver cinco meses”, resume.

Es Chema Chávez. Es el fútbol más pasional. Es el fútbol. “Le doy las gracias a mis padres, Juan Bautista, Puri, y mi hermano, Víctor, y Marta, mi mujer que se han recorrido España por ver mis partidos”. Chema, tan agradecido a los suyos. Tan agradecido al gol. Tan eterno.