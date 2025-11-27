Emocionante pulso entre San Antonio y MF Al-Qázeres.

La Primera Nacional de baloncesto masculina afronta su octava jornada, que estará marcada por cruciales enfrentamientos directos en la mitad de la tabla. Además, la categoría femenina, denominada Liga Ribesalat, vivirá un emocionante derbi cacereño.

En la categoría masculina, el balón comenzará a botar el sábado con cuatro encuentros de alto voltaje. El Finca Sagrado Cáceres será el anfitrión del BB Baloncesto Badajoz a las 17.30 horas en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres, en un pulso directo por los puestos de privilegio.

Otros choques destacados de la tarde del sábado incluyen la visita del Electromercantil CB Plasencia al feudo del Graginsa UBA Almendralejo, que se disputará a las 18.30 en el pabellón Extremadura de la capital de Tierra de Barros. Media hora más tarde, a las 19.00, el Politécnica UEX SM Basket recibirá en el V Centenario de Cáceres al Verde y Sostenible Mérida.

La jornada se cerrará en Badajoz con el partido entre CBA Spain y Maven Premium Guadalupe a las 20.00 en el Colegio Maristas.

La acción se retomará el domingo por la mañana, cuando el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX reciba al San Antonio Cáceres Basket a las 10.30 en el pabellón del Campus Universitario de Badajoz, con ambos equipos buscando urgentemente escalar puestos.

Liga Ribesalat

En cuanto a la Primera Nacional femenina, la séptima jornada 7 se centrará en el esperado derbi cacereño que tendrá lugar el sábado a las 17.00 en el pabellón del Colegio San Antonio de Padua. Allí se enfrentarán el Toyota Novomotor San Antonio y el MF Renovables Al-Qázeres en un duelo importante para mantenerse en la cabeza de la clasificación.

Por último, el Baloncesto Badajoz descansará este fin de semana, al haber sido aplazado su encuentro ante Agrometal Carrion Club Baloncesto Albacete hasta el 20 de diciembre.