REAL MADRID
El reconocimiento a Kroos que desata la nostalgia en el madridismo: "Es una leyenda"
El Palco de Honor del Bernabéu acogió la entrega de la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania al excapitán del Real Madrid
En algún lugar del pasado del Real Madrid, Toni Kroos no se fue del Bernabéu. O, por lo menos, su vacío ha sido tal que una gran mayoría del madridismo sigue esperando que lo sucedido el 21 de mayo de 2024 fue un espejismo. Aunque fuese temporalmente, el alemán volvió al templo blanco este 27 de noviembre para recibir, en la que fue su casa durante 10 temporadas, la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. La máxima distinción civil que otorga su país natal.
Bromas con Xabi Alonso
Aunque no el lugar en el que vive habitualmente, que sigue siendo Madrid. En la localidad madrileña de Boadilla del Monte, el alemán ha abierto una academia de fútbol en la que se forman niños y niñas. Debido a esta iniciativa se le ha podido ver en diferentes campos, siguiendo no solo a sus equipos, también a otras escuadras de un deporte al que sigue vinculado.
Simplemente no quería hacerlo como jugador o no estaba dispuesto a que llegase un punto en el que no pudiese decidir. "Viendo la sala, me cuesta decidir si hablar en alemán o en español", bromeó en el palco de honor del Bernabéu, donde estuvo arropado por Florentino Pérez, presidente del club, así como de excompañeros tal que Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Álvaro Arbeloa o su extécnico Santiago Solari, además de Roberto Carlos.
Y por supuesto Xabi Alonso, quien, como el resto de sus antecesores, no ha sido capaz de encontrar un sustituto para el jugador con el que cruzó sus caminos en 2014, cuando el vasco se fue al Bayern para reemplazar al alemán, que inauguró su década blanca. "Sigo en alemán que no hay problema con Xabi Alonso tampoco creo", dijo amistosamente con un entrenador al que ha lanzado algunos consejos a través de su podcast, como son el control de egos de jugadores como Vinicius.
Galardonado por la labor con su fundación
"Siempre es una sensación especial entrar aquí", confesó el germano, distinguido, no tanto por sus numerosos éxitos deportivos (fue campeón del mundo en 2014 y ganó seis Champions League), sino sobre todo por su compromiso social. El nacido en Greifswald, antigua Alemania del Este, apoya desde hace años a niños enfermos a través de su fundación. Frank-Walter Steinmeier, canciller germano, se lo agradeció "de corazón".
"No se ha convertido en una leyenda únicamente por sus destacados éxitos deportivos. También ha sido su carácter afable y sereno, dentro y fuera del campo, lo que le ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes talentos del fútbol y aficionados al deporte", añadió Steinmer, quien enfatizó incluso el carácter diplomático para el que ha servido Kroos entre Alemania y España. Aunque, curiosamente, fue la selección de su país de residencia, la que provocó su jubilación prematura en la última Eurocopa.
"Más allá de los logros, los futbolistas tenemos la oportunidad de ayudar donde sea posible a personas que son menos afortunadas que nosotros. Es por eso que me alegro mucho de llevarme esta distinción", defendió, señalando con orgullo el "fantástico equipo que trabaja con pasión para ayudar a las familias". Un discurso que emocionó a los presentes y les hizo revivir recuerdos de un pasado donde el alemán era el timonel de un Real Madrid donde su presencia sigue invocando la nostalgia.
