BSR | Superliga
El Mideba recibe en su cancha a un invicto BBK Bilbao
Los pacenses se miden al cuadro vasco tras vencer al CD BSR Vistazul la semana pasada
Hueso duro de roer el que afrontará el Mideba Extremadura en la próxima jornada de la Superliga BSR. Los pacenses se enfrentan este sábado a las 18.30 en el Nuria Cabanillas al BBK Bidaideak Bilbao, uno de los tres conjuntos que aún no sabe lo que es perder.
El cuadro vasco empata en el liderato con Amiab Albacete e Ilunion después de haber logrado imponerse en los cuatro primeros compromisos ligueros. En su último partido, el BBK se impuso a Amivel Reyes Gutiérrez en su pabellón por 70-79, demostrando ser uno de los conjuntos más en forma no solo del panorama nacional, sino también del baloncesto en silla de ruedas europeo.
Por su parte, el Mideba también llega al choque tras sumar una victoria en su último encuentro disputado. Los de Álex Carrillo se enfrentaron al CD BSR Vistazul y lograron una contundente victoria por 76-48. A pesar de la falta de efectivos que arrastra el cuadro extremeño, las grandes actuaciones de Nelson Solorzano y de Rodrigo Pérez fueron decisivas para sumar la segunda victoria del Mideba en lo que va de temporada.
De este modo, los pacenses afrontan un desafío mayúsculo ante un BBK invicto y en pleno estado de forma. Tras recuperar sensaciones con su última victoria, los pacenses buscarán competir al máximo pese a las bajas, apoyados en el liderazgo de Solorzano y Pérez. Un duelo exigente que medirá su verdadero nivel.
