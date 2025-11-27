Rementería (Cacereño): "Está claro que vamos a sufrir, pero sé que nos vamos a salvar"

Muy espontáneo, sin eludir pregunta alguna y optimista sobre el futuro, por incierto que esté dibujado ahora el presente. Así se muestra en esta entrevista Unai Rementería Castro (Bilbao, 10 de agosto de 1999), centrocampista delCacereño. A su edad, su currículum académico y profesional es extenso. Ha estudiado Ciencias del Deporte, dos masters, uno en nutrición deportiva y otro de empresas, y se prepara el inglés para mirar al futuro. De todas formas, él ni mucho menos puede estar pensando en el 'post-fútbol' porque aún es joven y es un amante confeso de su profesión.

Canterano de la Real Sociedad y el Athletic y paso por diferentes clubs vascos. Romo, Getxo, Bermeo, Sodupe, Portugalete, Arenas, Amorebieta... Después diferentes equipos como Mirandés, Talavera, Numancia o Tudelano. No será por experiencia en el fútbol… ¿cómo definiría su carrera?

Mi carrera la definiría con ciertos altibajos: momentos mejores y otros peores. Se puede decir que el Mirandés (temporada 2021-2022) ha sido el club con el que más arriba he jugado por estar en el fútbol profesional. Es verdad que después de salir de ahí tuve un par de lesiones de rodilla y me quedé seis meses sin equipo. Luego firmé por el Talavera para la segunda vuelta. Ahí tuve dos lesiones de menisco, con lo que me tiré prácticamente un año en el dique seco. Después hice todo el año en Segunda Federación en el Talavera. Ya digo que ha habido momentos mejores y peores, pero gracias a todos esos momentos malos maduras y te sirve para mejorar como futbolista y como persona.

Y aún tiene 26 años... con lo que queda mucha cuerda

A mí el fútbol me apasiona, es lo que más me gusta en esta vida. Tengo mucha ilusión, todos los días voy a entrenar y a jugar al fútbol con muchas ganas. Con esa edad, me encuentro bien mental y físicamente y mi intención es poder estirar todo esto lo máximo posible.

Ha llegado al Cacereño, donde lo primero que se comentó en ciertos círculos cercanos al club es que trabaja mucho, incluso fuera de los entrenamientos. ¿Es así?

Intento tener una vida disciplinada y sana. Entreno con el equipo y muchas veces hago entrenamientos por mi cuenta, siempre dentro de las cargas en las que tenemos que estar.

Individualmente, era casi siempre titular en pretemporada, pero en la liga no ha jugado todo lo que muchos pensaban, se supone que Unai también…

Sí. Es una realidad. Al final el futbolista siempre quiere jugar lo máximo posible. No estoy siendo titular, pero trabajo día a día con la intención de que los minutos que me dé el míster aprovecharlos y demostrar lo que es mi fútbol y ayudar al equipo. Ese es mi único objetivo.

Buena relación con Cobos

¿Qué tal es su relación con el entrenador, Julio Cobos?

Buena. Julio es una persona muy normal. No hay ningún tipo de problema entre los dos; al revés: la relación es buena. Si en algún momento sintiese que tengo que hablar con él no tendría ningún problema.

¿Usted cree que merece jugar más? Se supone que así será, ¿no?

Como he dicho antes, el que decide es el entrenador. En lo único que me puedo centrar es en mí. Lo que puedo hacer es demostrar al equipo en el día a día que, cuando el míster decida que tengo que salir, ya sean cinco minutos, 30 o 90, ser el jugador que soy y ayudar al equipo a intentar sacar la situación adelante.

¿Cómo diría que el vestuario, usted que conoce tantos?

Es un vestuario con gente bastante honrada, con compañeros con buen corazón y buen alma. Yo siento que, aunque las cosas ahora no estén saliendo bien, es un equipo que está remando en la misma dirección y que nos apoyamos todos: los que juegan más y los que juegan menos. Sí que hay esa unión de grupo.

¿Qué le ha pasado al Cacereño desde que ganó aquel partido ante uno de sus exequipos, el Athletic B?

Ese día salieron bien las cosas y tuvimos la eficacia que otros días no hemos tenido. A partir ahí, es cierto que nos está costando tanto dejar la portería a cero como meter goles. Está siendo complicado, pero tengo mucha confianza en este equipo y la gente tiene mucha ilusión en revertir esta situación y lo conseguiremos.

¿Quiere decir que la clasificación ‘miente’ con lo que está haciendo el Cacereño?

Mentir no miente. En el fútbol los resultados son los que son y los que dictaminan en qué puesto de la clasificación estás. Lo que puedo decir es que el equipo trabaja a diario y da lo máximo en cada entrenamiento. Los resultados no están siendo los que queremos, pero hay que centrarse en seguir trabajando igual y confiar en que los buenos resultados van a llegar.

Talavera, importante, pero no definitivo

Precisamente el domingo juega el Cacereño ante uno de sus exequipos, el Talavera. ¿Es a vida o muerte o es pronto para utilizar esos términos?

A mí me parece pronto. Si no recuerdo mal, quedan 26 jornadas por delante, muchos puntos por jugar. Sin embargo, es un partido muy importante ante otro equipo que viene en una dinámica como la nuestra, de cuatro derrotas seguidas. Vamos a intentar sacar los tres puntos y confiar en nosotros.

¿Qué pronostica que pasará hasta el final de liga? ¿Cree que se salvarán?

Sí, yo creo que sí.

¿Cree o está convencido?

No, no, estoy convencido. Está claro que vamos a sufrir, como estamos sufriendo ahora, pero tengo mucha confianza en este grupo y sé que nos vamos a salvar.

Personalmente, ¿cómo está siendo su vida en Cáceres?

Bastante tranquila. Entreno por las mañanas y por la tarde suelo ir al gimnasio o a andar. Intento tener una vida activa. También voy dos días a la semana a una academia de inglés en el centro. Estoy contento con la gente, muy humilde y cercana.

¿Qué le gustaría ser después de acabar como futbolista?

Me gustaría seguir con algo relacionado con el fútbol, pero soy consciente de la dificultad porque hay mucha gente que quiere lo mismo y la competencia es muy alta. Tampoco pienso muy a futuro, pero será con algo relacionado con el deporte porque es mi estilo de vida y es con lo que más disfruto.