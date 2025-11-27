Rober Correa: "En el Extremadura me siento muy profesional"

El Extremadura ha presentado oficialmente a su flamante fichaje, Rober Correa, en un acto celebrado en las instalaciones del Grupo Maquinex. El director deportivo, Manuel Mosquera, acompañó al futbolista en una presentación marcada por el agradecimiento, la ambición y la ilusión por una etapa que considera tan profesional como cercana a su hogar. Correa llega para cubrir la baja de Pardo, que anunciaba un día antes su retirada, y ya estará disponible para debutar este domingo ante La Unión.

El defensa, con una amplia trayectoria en Primera y Segunda División, no ocultó su satisfacción por unirse al club azulgrana. Agradeció al Extremadura la oportunidad de entrenar con el equipo mientras estaba sin club y destacó «el trato humano y profesional» recibido desde el primer día: «Me trataron como uno más desde el principio. Un vestuario es una familia, y abrirle las puertas a alguien de fuera no es fácil. Eso ha sido clave para decidir quedarme».

Correa insiste en que llega para competir «al máximo nivel» y aportar experiencia y mentalidad ganadora. «A todo futbolista le gusta estar en un equipo que quiere ganar, y ahora mismo el Extremadura es un equipo ganador. Vengo a ayudar, a sumar y a empujar donde haga falta».

La profesionalidad del club también influyó en su decisión. Correa asegura haber quedado sorprendido por el nivel de trabajo del cuerpo técnico y por unas instalaciones que muchos equipos de categorías superiores querrían para ellos: «Estamos en Segunda Federación, pero aquí se trabaja como en un club profesional. El Francisco de la Hera, la ciudad deportiva, el césped… todo está al nivel que un jugador necesita para sentirse profesional».

El lateral derecho reconoció igualmente que el componente personal ha jugado un papel importante: «Después de tantos años fuera, entrenar y vivir en casa estos meses me ha hecho ver lo que me he perdido. Estar con mi familia, con mi chica, con mi gente… también cuenta. Sentirme feliz aquí ha sido determinante». Además, destacó el compromiso del vestuario, un «grupo de jugadores que compiten como animales» y que, asegura, le ha contagiado ilusión desde el primer día.