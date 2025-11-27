EN LONDRES
La UEFA multa al Atlético por comportamientos racistas de sus aficionados
El club rojiblanco deberá pagar 40.000 euros y no podrá disponer de entradas a domicilio si sus seguidores reinciden a lo largo del próximo año
La UEFA ha anunciado una sanción al Atlético de Madrid por comportamientos racistas y lanzamiento de objetos de aficionados que se desplazaron a Londres para la visita al Arsenal en la Champions.
Los hechos se produjeron durante el partido disputado el 21 de octubre en el Emirates Stadium, resuelto por un contundente 4-0 a favor del actual líder de la Premier League.
El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, tras recabar las pruebas pertinentes de los aficionados del Atlético desplazados a Londres, ha determinado dos sanciones diferentes.
Dos multas diferentes
Por un lado, el club madrileño deberá pagar 10.000 euros por lanzamiento de objetos. La sanción más importante es por comportamientos racistas, por los que el Atlético tendrá que abonar una multa de 30.000 euros.
Este último comportamiento lleva aparejada la prohibición de vender entradas para un partido como visitante en la Champions. No obstante, como suele ser habitual con la UEFA, esta sanción queda en suspenso durante un año y solo se llevaría a efecto en el caso de que hubiera un nuevo caso de racismo durante este periodo probatorio.
De hecho, el Real Madrid recibió una sanción similar el año pasado tras su visita al Emirates Stadium, cuando cayó eliminado frente al Arsenal en cuartos de final. En su caso, la multa fue de 15.000 euros y la prohibición de vender entradas continúa en suspenso.
