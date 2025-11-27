Victoria Abril Gauna, nombre de actriz y pívot de proyección en el Al-Qázeres

Victoria Abril Gauna (Mendoza, Argentina, 22-7-2001) parecía predestinada a jugar en España. Su padre, actor de profesión y llamado Emanuel Gauna, ganó la pelea para llamarla así como homenaje a la famosa actriz española. La emergente pívot del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura reconoce que nunca se ha interesado demasiado por la carrera de la artista y lo toma como una curiosidad que contar a sus compañeras.

Viene de hacer su mejor partido en el equipo cacereño (19 puntos y 11 rebotes en la pista del Bosonit tras «salir muy mentalizada», dice) en lo que está siendo su primera experiencia en Europa. «Estoy aquí muy bien desde que llegué. Me he sentido superbienvenida y superacogida por las chicas, por el cuerpo técnico y por la gente del club», cuenta tras el entrenamiento matinal. No lleva mate en la mano y sí un café, aunque para cumplir el tópico de su país sí dice que consume bastante la bebida nacional.

Solo conocía a España de un fugaz paso con la selección argentina. «Hicimos una escala en el aeropuerto de Madrid y como eran muchas horas visitamos los puntos más conocidos de la ciudad», apunta. Y es que llega tras cuatro años en el baloncesto universitario canadiense, en la Bishop’s University. Al país norteamericano le costó más adaptarse porque, sostiene, España es similar a Argentina por cuestiones tan básicas como el lenguaje, la cultura y las personas.

La Liga Challenge

Sí que está teniendo que emplearse en conocer la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. «Hay muchas más chicas y equipos diferentes a los que tienes que ir conociendo, además de que es muy física y competitiva. Tienes que ir cambiando el chip semana a semana, fijándote en qué hacen las demás», destaca.

Con Gauna la comparación facilona es la de Diana Cabrera, su compatriota, también pívot, que militaba la pasada temporada en el Al-Qázeres. Pero una está empezando su carrera y la otra la tiene muy consolidada. «Somos distintas, pero lo que sí sé es que me encantaría llegar donde ha llegado ella, haber logrado permanecer tanto tiempo aquí», confiesa.

Victoria Gauna, con su selección en la AmeriCup. / FIBA

En la cancha es una de esas jugadoras que no es especialista en nada, pero que sí ayuda mucho en varios aspectos clave: «yo trato de aportar lo que necesita el equipo: si hay que defender, lo hago, pero si hay que atacar porque tengo ventaja, lo haré. Me va fluyendo».

Fuera del parquet se ve «muy tranquila, muy de quedarme en casa», con mucho gusto por «estar rodeada de la gente que quiero y que me cae bien, como está pasando aquí»

¿Y el equipo? ¿A dónde puede llegar? Aunque a su entrenador, Jesús Sánchez, le da cierta urticaria el concepto, su interior argentina proclama que hay que ir a por la clasificación para el ‘playoff’. «Creo que debe ser nuestra meta, y lo pensamos muchas en el vestuario. Para eso obviamente hay que trabajar semana a semana y luego ya se verá, pero creo que sí que podemos estar entre las nueve mejores», aventura.

Aparte del padre actor y seguidor de Victoria Abril, en su puzle genético aparentemente pesa más lo que ha aportado la madre. Gabriela Martínez, de 44 años -la tuvo con solo 20- fue también pívot e incluso sigue jugando a nivel de veteranas. «Empecé a jugar por ella. También mis tíos hicieron baloncesto. Es muy buena, eh. Quizás más rústica que yo», sonríe, refiriéndose a que le gusta el contacto en las zonas. Aella también, aunque pertenezca más a la nueva raza de pívots a los que les gusta tirar desde fuera de la zona. El Al-Qázeres está disfrutando de esta ‘mina’ y ella espera aportar cada vez más.