El Arroyo, en Tenerife con siete derrotas seguidas a sus espaldas

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 17.00 horas, en el pabellón Jesús Domínguez de Tenerife, el partido correspondiente a la novena jornada del grupo 'A' de Superliga Femenina 2, que le enfrentará al Arona, en un partido al que llega como colista en solitario, sin red y con el único objetivo de empezar a sumar, tras concretar siete derrotas consecutivas.

El técnico del equipo extremeño, Pablo Alonso, ha referido acerca del adversario tinerfeño que «Arona tuvo un inicio de competición complicado, que llevó implícito un cambio de entrenador y una reasignación de roles».

Añadió que últimamente «se nota un cambio en su juego, que se caracteriza por una recepción buena y estable, apartado donde podemos destacar a Marleen van Lersel, tanto en recepción como en ataque».

Por su parte, el conjunto arroyano sigue entrenándose con ilusión, pese a su clasificación en la tabla, a la espera de romper su racha.