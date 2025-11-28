Derrota mínima de Extremadura ante el campeón

0 – EXTREMADURA: Jesús Torres; Reverte, David Elena, Pedroso, Juanpe; Konaté, Vespi, Manu Soltero, Javi Gil; Vespi y Chema Chávez. También jugaron Taly, Andrada, Piti, Juanfri y Cano. 1 – ARAGÓN: Marco Laínez; Roberto Pérez, Torquet, Yus, Raúl González; Tadili, Youssef, Miguel, Alberto García; Motilva y Daniel Torcal. También jugaron Torres, Jorge Caballero, Carlos y Andrés. GOL: 0-1, minuto 58: Youseff ÁRBITRO: Jorge Fle (comité aragonés). INCIDENCIAS: Estadio Pedro Sancho de Zaragoza, partido disputado el viernes por la mañana.

Derrota extremeña frente al actual campeón europeo en este partido que abría el grupo E dentro de la primera fase, en la competición entre selecciones autonómicas españolas de la XIV Copa de las Regiones de la UEFA. Aragón se impuso 0-1 en un igualado enfrentamiento en el que Extremadura no mereció perder. Digno comportamiento de la selección extremeña aunque sin premio. En la segunda jornada, ante Canarias este sábado, deberá ganar para mantener alguna opción de clasificarse para la fase intermedia.

El duelo comenzó con un compartido ritmo lento en el que apenas sobresalieron los centros laterales de Aragón y los aislados intentos extremeños de combinar en ataque. Sin peligro claro en ninguna de las dos porterías, con un disparo desde lejos de Konaté (min. 10) como mejor ocasión de Extremadura. Una peligrosa internada de Mina (min.34) volvió a mostrar que el equipo extremeño, entrenado por José González “Gus”, no ocultaba sus intenciones de abrir el marcador ante el vigente campeón europeo. A base sobre todo de lanzamientos de esquina, Aragón también jugaba sus cartas en ataque. Los veteranos Chema Chávez (37 años) y Daniel Torcal (35) fueron las referencias ofensivas de los dos combinados. Sin goles se alcanzó al final de la primera parte.

Llega el gol

Comenzó bien Extremadura tras la reanudación, pero sería Aragón quien abrió el marcador. Largo saque del portero Marco Laínez que no mide bien la defensa extremeña en el bote del balón y Youssef se planta ante Jesús Torres para anotar el 0-1 (min. 56). Poco después Gus hizo un triple cambio buscando la reacción extremeña. Y al menos llegó en parámetros de posesión cuando el esférico pasó a estar más tiempo cerca del área aragonesa. Extremadura lo intentó ante su rival que, a favor de marcador, aguantó atrás. Alguna buena oportunidad pudo llevar el empate al marcador y lo cierto es que hubiera sido justo. Extremadura hizo méritos para al menos llevarse un empate en su estreno en esta competición. Como consuelo, Extremadura ganó 4-2 la preceptiva tanda de penaltis en previsión de posibles empates a puntos en este grupo.

Este sábado, Canarias-Extremadura

Aragón defiende el título de campeón de la anterior edición de esta UEFA Regions Cup; el pasado mes de mayo derrotó al equipo polaco de Baja Silesia (1-0) en la final continental disputada en San Marino. Previamente se impuso a Galicia (1-2), en la final española.

Este partido entre extremeños y aragoneses abrió la competición en el grupo E de la primera fase en la Copa de las Regiones UEFA. Este sábado se jugará el segundo duelo: Canarias-Extremadura (11.00) y el domingo el último: Aragón-Canarias (11.00). El primer clasificado pasa directamente a la ronda intermedia y el segundo deberá esperar a los resultados de los otros cuatro grupos, ya que también se clasifican los tres mejores segundos. Para deshacer posibles empates se realizan tandas de penalti. Por Extremadura marcaron Chema Chávez, Juanpe, Taly y Juanfri, mientras que erraba su lanzamiento Andrada. Por Aragón acertaron Flo y Miguel, errando Torquet y Roberto Pérez para el 4-2 a favor de Extremadura en los penaltis.