Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol

La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

Sonia Bermúdez ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque con la novedad importante de la delantera Edna Imade

Alexia Putellas, en un partido reciente.

Alexia Putellas, en un partido reciente. / EFE

Toni Munar

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  2. En venta el edificio completo de la plaza Mayor de Cáceres que albergó la histórica Pastelería Isa, que acaba de cerrar
  3. Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a construirse
  4. Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
  5. Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
  6. Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
  7. El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
  8. Los vecinos de Llopis Ivorra en Cáceres: 'Es ridículo donde han colocado los pasos de peatones

Los 50.000 árboles de Cáceres no dan tregua y 25 operarios de limpieza de hojas trabajan 18 horas al día para mantener las calles limpias

Los 50.000 árboles de Cáceres no dan tregua y 25 operarios de limpieza de hojas trabajan 18 horas al día para mantener las calles limpias

El obispo de Coria-Cáceres acude este sábado a la eucaristía por los 75 años de la refundación de la Cofradía del Humilladero

El obispo de Coria-Cáceres acude este sábado a la eucaristía por los 75 años de la refundación de la Cofradía del Humilladero

La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

Video | Jornadas sobre despoblación en Salorino

Extremadura, a favor de un protocolo común nacional respecto al uso de mascarilla

Extremadura, a favor de un protocolo común nacional respecto al uso de mascarilla

El Talavera-Cacereño es una «casi final», según Julio Cobos

El Talavera-Cacereño es una «casi final», según Julio Cobos

Mérida invierte más de un millón de euros para la formación e inserción laboral de 48 alumnos

Mérida invierte más de un millón de euros para la formación e inserción laboral de 48 alumnos
Tracking Pixel Contents