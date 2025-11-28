Mérida, un gozoso regreso a ‘EBA’

Llevaba más de una década la capital extremeña sin tener un equipo, como mínimo, en Liga EBA, lo que ahora se denomina Tercera FEB. Este verano el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad emergió y lo está haciendo de forma más que notable: seis victorias y dos derrotas que le sitúan en la zona alta de la tabla.

Una figura clave está siendo en el banquillo Miguel Ángel Gómez, ‘clásico’ de las canchas extremeñas que se reconoce sorprendido por el gran arranque. «Cuando hicimos la estructura del equipo y salió el calendario, lo separamos por bloques de cuatro semanas y vimos que el primero, viendo las plantillas de los rivales, iba a ser duro. Le llegamos a pedir a la directiva que tuviera paciencia, tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico, pero hemos empezado muy bien. Ni el más optimista de Mérida podía pensar que íbamos a estar así ahora», dice.

Buscar y rebuscar

Profundo conocedor del mercado -trabaja también para Sinergy Basketball, una empresa que analiza al microscopio infinidad de partidos de un gran número de ligas del mundo-, en la configuración del equipo parece haber dado en el clavo con el desembarco de tres angoleños que están rindiendo a plena satisfacción. Son Ednilson Luis Aguilar, Miguel Gedao y Juscelino Manuel Ricardo. A ellos se unen jóvenes talentos extremeños como Javier Pinilla y la guinda la pone el luso Joao Ribeiros Carreiras.

Su ‘método’ es buscar y rebuscar a los protagonistas. «Los traigo de la tercera división portuguesa, pero no es casualidad. He visto millones de vídeos, me he dejado las pestañas, he hablado con los entrenadores que han tenido antes... Lo importante es saber cuáles son sus virtudes y defectos y cómo tienen la cabeza. Hasta organizo videollamadas con ellos para ver cómo andan de ahí», asegura.

«Los he defendido mucho. Al principio me decían que con este equipo no se podía jugar en Tercera FEB, que íbamos a bajar seguro. Pues si seguimos así es algo que no va a pasar porque somos un equipo muy trabajador. Teníamos claro que esa tenía que ser nuestra seña de identidad», explica.

Nuevo objetivo

Con la salvación muy avanzada, cuando se logre será el objetivo de mirar más hacia arriba. Victorias como las logradas ante el Vítaly La Mar BCBadajoz y San Antonio Cáceres han sido lo suficientemente inspiradoras como para pensar que se puede permanecer en los puestos de privilegio.

«El secreto es que todos quieren el bien del equipo, desde el jugador que más minutos tiene hasta el último mono del cuerpo tópico. Suena a tópico, pero es la verdad. Aquí nadie está pensando en hacer sus números para la temporada que viene», explica Gómez.

Según reitera, «hemos acertado con el rol que queríamos de cada jugador y lo están cumpliendo. El día que no es así se nos complican los partidos».

Gómez habla con sus jugadores angoleños. / Bosco Mérida

Y eso que está teniendo que manejar el contratiempo de no poder jugar en Mérida, al estar en obras los pabellones de Guadiana y La Paz. Para disputar los partidos oficiales, el recinto más cercano que cumple los requisitos es el Municipal de Guareña. «Somos como el circo. Durante la semana entrenamos donde podemos, en la Ciudad Deportiva o en La Paz, donde ya varios jugadores han sufrido accidentes con los tableros, que son de los antiguos. En Guareña estamos contentos porque cada vez estamos llevando a más gente, pero nosotros donde queremos jugar es en Mérida. Aver si podemos lograrlo en diciembre o enero porque hayan terminado por fin las obras», desea.

El ‘paraguas’ del colegio Salesianos María Auxiliadora y obviamente el apoyo institucional pesaron para que el proyecto creciese y pudiese dar el salto desde Primera Nacional, donde convivía con el otro club de baloncesto de la ciudad, el Fundación Deportiva. El auge del baloncesto extremeño parece estar centrándose en la Tercera FEB, donde en pocos años se ha pasado de un representante a los seis actuales, y con Plasencia llamando a las puertas para el futuro. Gómez sostiene que no es fácil para ciudad sin apenas tejido universitario atraer a determinado tipo de jugadores jóvenes. «No queremos ser flor de un día. Lo que estamos consiguiendo nosotros va a hacer que otros clubs cojan aún más ilusión», aventura. En su zona de procedencia, Don Benito-Villanueva, no termina de asentarse un club que abandere el salto, algo que a nivel personal le escuece.

Este sábado afronta un desafío: la visita a partir de las 20.00 horas a Puerto de Santa María, donde espera el Baublock Gymnástica, segundo en la tabla. Un triunfo acercaría mucho la salvación matemáticamente. ¿Después? Soñar nunca debe tener límites.