El Mérida, a por el siguiente escalón en la visita a Ferrol

El Mérida, en un muy buen momento de juego y resultados, viaja a Galicia tratando de confirmar aún más ese momento en casa de uno de los máximos favoritos del grupo, un Racing Ferrol recién descendido que trata de recuperar la categoría cuanto antes. Aunque el equipo local es tercero, la última derrota en Barakaldo (la tercera en los últimos cinco partidos) ha hecho pupa en el entorno del club. Los romanos, tras cortar la sangría a domicilio que les impedía salir de la zona baja, ya solo quieren mirar hacia arriba y para ello buscarán tres puntos en el duelo de este sábado (21.00 horas).

Como contrapunto al optimismo del momento, Fran Beltrán tiene en su plantilla algún problema físico más de lo habitual. Javi Lancho sufrió una lesión muscular que le tendrá de baja varias semanas; Miki Muñoz sigue encadenando lesiones y no termina de entrar a entrenar con el grupo; la pubalgia de Víctor Corral le tiene descartado hasta la segunda vuelta; y además, dos o tres futbolistas de los cuales Beltrán no quiso desvelar el nombre han entrenado aparte durante varios días de esta semana y no está segura su presencia en el once, aunque parece que viajarán a Ferrol.

Soluciones

Sobre el problema en el doble pivote por las bajas de Muñoz y Corral y la aparición de Gaizka Martínez en esa posición, alabó al futbolista vasco y dejó claro que es una opción incluso de inicio «tiene condiciones para jugar ahí, equilibra los duelos físicos porque tiene esa capacidad, altura, situaciones de área y es técnicamente muy buen jugador».

Con ello, y una vez que la baja de Lancho aclara bastante la defensa que saldrá de inicio, queda por saber si, como ocurrió en el último desplazamiento, Martínez ocupará ese centro del campo relegando a Raúl Beneit a la suplencia o a un lugar más adelantado en el campo. Todo ello podría también poner en duda la titularidad de Dibrani, que viene de hacer su partido más completo con el equipo desde la mediapunta.

El técnico alicantino no se fía del presumible mal momento del rival, «aunque venga de derrota, parece que va en zona medio baja de la tabla y está a tres puntos del líder, ha estado en zona de ‘playoff’ desde el primer momento de la liga. El partido es muy complicado y no podemos perder el tiempo pensando lo bien que llegamos. Somos conscientes de que nuestra única posibilidad pasa por salir a dejarse todo, saber cuándo hacer cada cosa».

Mérida-Avilés: las mejores imágenes del partido / Javier Cintas

Espera por tanto un partido «muy diferente a la visita a Tenerife, a pensar del potencial del rival, primero porque para nosotros esa visita llegó muy pronto, con tanto futbolista nuevo; y también diferente a Pontevedra porque son equipos distintos, que plantean cosas distintas».

Fue irónico Beltrán sobre las expulsiones recibidas en los últimos partidos: «Estamos ensayando el dibujo para jugar con diez, hemos hecho pruebas durante la semana y espero que en el momento de la expulsión ya vayamos por delante y no tengamos que remontar».

Oponente en dificultades

Por parte del Racing Ferrol, Pablo López, que llega algo discutido tras esa última derrota en Barakaldo a pesar del tercer puesto actual en la tabla, tiene las bajas de Chema Rodríguez, Markel Artetxe y David Concha. Quienes sí estarán, y parece en el once titular son los exromanos Álvaro Juan y Álvaro Ramón. El técnico coruñés, que ha vuelto a su antiguo hogar este verano, tiene un once bastante fijo y no parece amigo de grandes rotaciones.