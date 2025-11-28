Pádel. Premier Padel
Paula Josemaría no terminará número 1 del año con seguridad
La jugadora extremeña y su compañera Ari Sánchez caen de forma sorprendente en los octavos de final del torneo de Acapulco
Angie F. G.
Ya con toda seguridad la extremeña Paula Josemaría y la catalana Ari Sánchez no renovarán a final de año la condición de números 1 del mundo en el circuito Padel Premier. La sorprendente derrota ante Jessica Castelló y Lorena Ruf en los octavos de final de Acapulco les aparta de cualquier posibilidad matemática de superar a Gemma Triay y Delfi Brea, que ya era de por sí escasa. Esto últimos meses no han sido buenos para la jugadora de Moraleja y su compañera de equipo, pese al oro mundial.
Menuda jornada se vivió este jueves en la ciudad mexicana. Las sorpresas estuvieron a la orden del día desde el primer momento y en todas las pistas del Arena GNP Seguros y son varias las parejas que aspiraban a todo y que, sin embargo, pasarán el fin de semana en casa o, en su defecto, disfrutando de las hermosas playas de Acapulco, pero ya no volverán a competir en el 20x10 esta semana.
De entrada en la pista central Gemma Triay y Delfi Brea no dieron opción a Fassio/Llaguno (6-1 y 6-2) y poco después sabrían que tenían el número uno asegurado tras la debacle de Ari Sánchez y Paula Josemaría dos partidos después. Las actuales número dos se despidieron de Acapulco tras perder ante Jessica Castelló y Lorena Rufo por un doble 6-4 y cerraron así la puerta a las opciones de arrebatar el número uno a Gemma y Delfi. Un batacazo que podría tener consecuencias de cara a 2026, pero no se pueden adelantar acontecimientos acontecimientos que todavía quedan por delante las Barcelona Finals y un buen o mal resultado podría cambiarlo todo.
