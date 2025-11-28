El Talavera-Cacereño es una «casi final», según Julio Cobos

No es una persona ni un entrenador dada a dramatismos, pero quizás por una vez Julio Cobos se decidió este viernes a emitir una sentencia taxativa. Según dijo el entrenador del Cacereño, su equipo juega el domingo en el campo del Talavera lo que definió como una «casi final».

Puede que no le faltasen motivos para sostenerlo. Los dos conjuntos llegarán arrastrando un funesto dato, cuatro derrotas seguidas, que si se extiende puede dejar muy descolgado al que lo sufra.

«Aunque queda muchísima liga y todavía es muy pronto, pero sí es cierto que es un rival que está ahora mismo con nosotros en la zona de abajo. Los dos equipos estamos muy necesitados de conseguir una victoria. Desde luego, para nosotros conseguirla sería muy importante», justificó.

Cuando se le insistió al respecto, aparte de la necesidad de puntos, reconoció que quiere que «tanto los jugadores como la gente entiendan que este no es un partido más». «Esto hay que atajarlo lo antes posible. A ver si somos capaces de ganar, pero si no, habrá más. Pensaremos en el siguiente cuando acabe este. Lo que hay que considerar el del Talavera como si fuera el último», añadió.

Lo curioso es que Cobos emitió su juicio bastante distendido o incluso sonriente, un semblante que no encaja en el arquetipo de entrenador que tiene a su equipo en zona de descenso y sin sumar un solo punto en noviembre.

Las imágenes del Cacereño - Osasuna Promesas / Jorge Valiente

«Veo trabajar a los jugadores todos los días y entiendo que se merecen una victoria. Son ellos los que me están animando a mí porque entiendo que cómo están currando, los resultados van a llegar», consideró. Según dijo coloquialmente, «el capitán del barco no puede agachar las orejas», influyendo también en su actitud positiva el hecho, según sostuvo, que «yo he pasado por todas las situaciones y sé que se puede salir cuatro partidos seguidos perdiendo».

Compitiendo casi siempre

Cobos hizo referencia, como en ocasiones anteriores, a que no le está desagradando el absoluto el rendimiento del CPC. «Como todo en esta vida, se necesita una pizca de suerte porque si se analiza nuestra temporada, no he visto ningún partido donde el equipo no haya competido, quizás con la excepción de la segunda parte ante el En el resto hemos competido muy bien, ya digo».

Para la cita en el Municipal El Prado no recupera a ninguno de sus dos lesionados de las últimas semanas, Sanchidrián y Ajenjo, asegurando que «el resto de la plantilla está disponible». Sí anunció que a Talavera de la Reina viajará toda la plantilla para apoyar a los que jueguen.

Por último se le preguntó por si estaba mirando muy en profundidad los posibles refuerzos en el mercado de invierno. Recordó el hecho de que los huecos disponibles en el equipo hoy por hoy son tres fichas sub-23: «Si podemos reforzarnos, sería bueno, pero si no, pues esto es lo que hay y tenemos que tirar para adelante. Creo que estamos capacitados para sacar esto adelante». Sobre todo si se gana la «casi final», claro.