Voleibol

El Voleibol Almendralejo quiere mirar arriba y debe ganar a Marbella

El equipo extremeño vuelve a jugar en el pabellón San Roque, a las 18.00 horas

Jugadores de Almendralejo celebran un punto en esta temporada.

Jugadores de Almendralejo celebran un punto en esta temporada. / CV Almendralejo

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Voleibol Almendralejo busca este sábado, a partir de las 18.00 horas en el pabellón de San Roque de la capital de Tierra de Barros, un triunfo que le permita acercarse a los puestos de la mitad alta de la tabla en su grupo de Superliga 2. Para ello deberá ganar al Grupo Alfil Marbella Costa Voley, un equipo que justo va por detrás de los extremeños en la clasificación y que, sin duda, marcará por dónde irá el objetivo de los almendralejenses este año.

Los de Antonio Morán vienen de hacer muy buenos partidos en el último mes de competición. La pasada semana, ante Mallorca, estuvieron a punto de culminar una gran remontada ante un equipo llamado a estar muy arriba. El vestuario sabe que está en un buen momento y quiere atar estos tres puntos vitales para tratar de tener opciones de mirar a la zona alta.

