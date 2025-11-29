Extremadura cae otra vez y dice adiós a la Copa de las Regiones

2-CANARIAS: David Kikvidze; Deniz, Mayor, Facu Álvarez, Valiente; Patricio, Mario Pérez, Machín, Jonathan Reyes; Santi Domínguez y Alexis Cabrera. También jugaron Gabriel Matías, Amai Felipe, Fuentes, David Soto, Rodríguez y González. 0-EXTREMADURA: Fran; Reverte, Pedroso, David Elena, Juanpe; Konaté, Taly. Cano, Juanfri ; Piti y Andrada. También jugaron Javi Gil, Mina, Chema Chavez, Vespi, Manu Soltero y Carlos. GOLES: 1-0, minuto 50: Santi Domínguez. 2-0, minuto 79: Amai Felipe. ÁRBITRO: Carlos Aranda (Comité aragonés). Tarjetas amarillas a los canarios Jonathan Reyes y Matías y a los extremeños Andrada, Reverte y Javi Gil. INCIDENCIAS: Estadio Pedro Sancho de Zaragoza. Partido jugado en la matinal del sábado.

Segundo partido y segunda derrota de Extremadura en esta primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA que, en el grupo E, se ha disputado en Zaragoza. Pobre balance extremeño con dos derrotas: 0-1 el viernes ante Aragón y 2-0 este sábado contra Canarias. Con tres goles en contra por tanto y ninguno a favor. No se le puede negar al equipo extremeño que lo intentó, que luchó y que mereció al menos puntuar en este torneo del que se vuelve a casa eliminado, sin opciones de pasar a la fase intermedia.

Frente a los canarios se vio un partido igualado decidido en dos acciones puntuales de acierto en el equipo ganador. Los intentos extremeños de revertir la situación en su contra fueron infructuosos.

Sin goles al descanso

El gol es caro en este torneo. Al menos por lo que respecta a los partidos que juega Extremadura, que no marcó ante Aragón (perdió 0-1 el viernes) y al descanso frente a Canarias empataba a cero; de echo acabó su participación en esta fase sin marcar. Como ya hiciera el día anterior frente a Aragón, volvió a salir claramente al ataque Extremadura. De esta manera dominó a Canarias en la parte ancha del campo, impidiendo que su contrario llegara a la meta de Fran; esta vez el portero del Gévora fue el titular ocupando la plaza que Jesús Torres, del Jerez, tuvo en el otro partido. Rondando la media hora el equipo extremeño pudo adelantarse en el marcador en un centro de Piti desde la izquierda que ni Andrada ni Pedroso pudieron rematar pese a su ventajosa situación en el área contraria.

Otra vez marcador en contra

Y como sucediera el día anterior contra Aragón, volvió a encajar un gol Extremadura en el primer tramo de la reanudación. Robo en medio campo que Canarias aprovecha para impulsar su ataque con un saque de banda, profundiza Machín que remata a puerta y aunque despeja el meta Fran, le cae el rechace a Santi Domínguez que hace el 1-0.Poco después Patricio tuvo el segundo gol canario pero el meta extremeña respondió con solvencia (min. 60). La réplica del equipo entrenado por José González Gus llegó con un remate peligroso de Juanfri que terminó en saque de esquina; asumiendo riesgos y adelantando posiciones los extremeños lo intentaron hasta el final. Un duro disparo de Soltero (min. 78) puso ser el empate, pero en la siguiente jugada una contra canaria fue culminada por Amai Felipe para hacer el 2-0. El partido quedaba decidido, al menos para Extremadura porque esta nueva derrotaba le dejaba sin opciones de clasificación.

Como consuelo, Extremadura volvió a ganar la tanda de penaltis que se realiza para evitar empates en la clasificación. En esta ocasión no tenía valor pero los extremeños ganaron este duelo con los aciertos de Chema Chávez, Juanpe, Carlos y Reverte. Fran paró el primer disparo canario y el cuarto se estrelló en la madera parea el 4-2 final favorable a Extremadura en los penaltis.

Este domingo (10 de la mañana) cierra este grupo E el partido Aragón-Canarias. Ambos llegan con tres puntos tras sus respectivas victorias frente a Extremadura. +1 tienen los aragoneses en su coeficiente y +2 los canarios que por tanto serían primeros con un empate.