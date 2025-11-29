El Extremadura ante un partido que marca destino

Ya pronto viene la noche mágica de Copa ante el Sevilla y la Noche Mágica Azulgrana ante el Linares, pero antes de todo eso, el Extremadura tiene una dura mañana este domingo en la ciudad deportiva Valverde Reina de Totana, en tierras murcianas, donde tiene que jugar ante La Unión Atlético, uno de los favoritos encubiertos de este grupo cuarto de Segunda Federación. El partido será a las 11.30 horas, sobre césped artificial, aunque a priori tiene un buen estado.

Se trata de uno de los partidos que marcan destino en el campeonato. Tras ceder en casa la primera derrota de forma inesperada ante el Almería B, el Extremadura está obligado a reaccionar ante un rival que, si quiere estar arriba, será directo por la pelea, por lo que los puntos son más importantes si cabe esta apreciación.

La Unión Atlético es un equipo atípico en esta competición. Entrena en Málaga, pero juega en Murcia y, de ese modo, parece que siempre hace kilómetros para salir a jugar. La Federación Española no permitió a este club el traslado de sede, pero tampoco ellos han querido moverse de Málaga.

Su entrenador es José Miguel Campos, un viejo conocedor de estas categorías y que se ha rodeado de un grupo de jugadores experimentados como Mario Gómez, Karim, Armando Ortiz o Francis Ferrón, ex del Badajoz, que en este caso será baja al cumplir el último de los cuatro partidos de sanción que le impuso Competición hace un mes.

El Extremadura llega a este partido con la sensible baja de Carlos Fernández, un fijo en el eje de la defensa central. El almendralejense tiene una pequeña lesión muscular que lo tendrá ausente, al menos, dos semanas. Eso sí, en esa posición Cisqui ya puede contar con Rober Correa, que apunta directamente a titular para este partido.

Tampoco está en la convocatoria Álvaro Barrero, q ue atraviesa un suplicio con su lesión en los abductores. Vuelve a la lista Fran Rosales tras dos meses fuera por lesión.

Adivinar el once del Extremadura es una odisea con Cisqui, que eso sí, asegura máxima competitividad. Maikel, que está partiendo más veces desde el banquillo, dejó claro que la confianza del vestuario en lo que hacen está intacta: «Tenemos muchísima confianza en nosotros. Esta liga es así, cada partido es muy ajustado y cualquiera te puede sacar puntos si bajas la guardia».

Un triunfo en tierras murcianas le permitiría afrontar una semana más tranquila en lo deportivo al Extremadura, además de tener opciones de recuperar el liderato.