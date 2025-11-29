Baloncesto en silla de ruedas
Una rotación limitada y problemas técnicos castigan al Mideba
El conjunto pacense pierde en su cancha 48-66 ante un Bidaideak Bilbao superior
El Mideba Extremadura firmó un partido serio ante Bidaideak Bilbao a pesar de la derrota (48-66). Le penalizaron las incidencias técnicas en varias sillas de ruedas y a una rotación limitada. El equipo pacense mantuvo la competitividad durante gran parte del duelo ante un rival con mayor profundidad.
El inicio fue igualado, con Solórzano y Rodrigo marcando el ritmo ofensivo. Jairo destacó por su movilidad y lectura de juego, generando espacios incluso en acciones muy cerradas. La conexión entre Nelson y Rodrigo dio continuidad al ataque, con el capitán firmando tres triples y consolidándose como la principal referencia anotadora.
La rotura de las sillas de Joymar y Juan Pablo redujo opciones en el banquillo, mientras Bilbao ampliaba diferencias con la eficacia de Asier García y Kathleen Ellen. Aun así, Mideba sostuvo el esfuerzo colectivo y mantuvo tramos de control gracias a su disciplina táctica.
Los anotadores de Mideba fueron: Solórzano (14), Rodrigo (12), Jairo (8), Hernández (4), Rincón (4), Juan Pablo (4), Joymar y Batista (0). Por Bilbao: Díaz (18), Ellen (16), Asier García (16) y Hernández (12), entre otros.
Tras el partido, Rodrigo Pérez destacó la superioridad física del rival, aunque aseguró que el equipo «va por el buen camino». El técnico Álex Carrillo lamentó las averías en las sillas, pero subrayó la «unión y las ganas de trabajar».
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?
- La gran metamorfosis de la plaza Marrón de Cáceres empieza a ser una realidad: zonas verdes, una fuente mural, un mirador y 55 nuevos árboles
- El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
- El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres
- San Blas, entre estética y comodidad: 'Han convertido el barrio en el aparcamiento de la plaza Mayor de Cáceres
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace