Un sólido Extremadura Almendralejo vuelve a ser letal en casa

Volvió a la senda de la victoria el Almendralejo Extremadura, que con un juego sólido sumó su tercer triunfo como local ante el Grupo Alfil Marbella Costa del Voley por 3-0, con parciales 25-15, 29-27 y 25-21, en la novena jornada del grupo C de la Superliga Masculina 2.

Especialmente destacada fue la actuación de Iván Corrales, que consiguió 17 puntos para su equipo. David Risco hizo 11 y con 10 se quedó Álvaro Hidalgo. En las filas del conjunto marbellí la mayor aportación la hizo Raúl Muñoz con 14 puntos.

El primer set fue muy igualado en sus primeros compases, aunque con 11-11 en el marcador se rompió el juego a favor de los almendralejenses, que poco a poco se fueron escapando en el marcador. Con 14-11 el técnico rival paró el partido con un tiempo muerto, pero no sirvió para dar vida a los suyos. Con poderío en el saque y acertando en los bloqueos, el Almendralejo anuló a su rival para apuntarse con un parcial de 25-15 la primera manga.

La segunda comenzó con un 0-3 en contra de los intereses de los de Tierra de Barros que costó levantar y, aunque fueron siempre a remolque, acabaron dando alcance al Marbella (19-19) para apuntarse de nuevo el set tras un final de infarto en uno de esos set que parece no querer terminar (29-27).

También reinó la igualdad en el tercer juego. Marbella quería alargar el partido y Almendralejo terminarlo cuanto antes. Los visitantes tuvieron las primeras ventajas, pero cuando los de casa se pusieron por delante en el marcador fue ya para no dejar escapar la que es la cuarta victoria de la temporada.