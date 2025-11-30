El Cacereño conquista tres puntos de oro en Talavera

0 - TALAVERA DE LA REINA: Jaime González; Manu (Molina, 46´ - Montero, 51´), Sergi Molina, Álvaro López, Roig (David, 86´); Valen Gómez, Luis Sánchez (Molina, 46´), Isaiah Navarro, Pitu Doncel, Edu Gallardo; Di Renzo. 1 - CACEREÑO: Nieves; Emi, Javi Barrio, Iván Martínez, Joserra; Berlanga, Deco (Rementería, 30´), Carlos González (Sanchís, 61´), Guti, Iván Fernández (Sanvi, 68´); César Gómez (Diego, 68´). GOL: 0-1: minuto 11, César Gómez. ÁRBITRO: Oreiro Hermida (comité coruñés). Tarjetas amarillas a los locales Isaiah Navarro, Sergi Molina; y a los visitantes Deco, Emi y Rementería. INCIDENCIAS: Estadio Municipal El Prado. 3871 espectadores.

El Cacereño sumó tres trabajados puntos (0-1) ante un rival directo por salir de la zona de descenso que permiten a los de Julio Cobos dar un pequeño paso para empezar a alejarse de la zona roja de la clasificación. El gol de César Gómez en el arranque del partido sirvió para que los verdes lograran una victoria más que importante a domicilio ante un rival que compitió durante los 90 minutos, pero sin acierto de cara a portería.

Gran arranque del Cacereño en El Prado. Los pupilos de Julio Cobos saltaron al terreno de juego con las ideas muy claras y la percepción de salir a por unos tres puntos más que importantes por dos motivos; choque de trenes entre dos conjuntos que están en zona de descenso y siendo ellos mismos rivales directos en la clasificación, y lo más importante, empezar a sumar de tres en tres para salir cuanto antes de la zona de descenso. La concepción de los cacereños empezó a funcionar desde que la pelota comenzó a rodar sobre el tapete verde. Buena presión y buena circulación de los visitantes para que en el minuto 1, Carlos González gozara de la primera oportunidad para los suyos con un disparo que se machó alto.

Con el paso de los minutos, el equipo de Diego Nogales empezó a pisar un poco más la parcela rival, con alguna que otra llegada, pero sin el peligro óptimo para adelantarse en el luminoso. Las mejores sensaciones fueron para los verdes que se acercaban al primer gol. Dicho y hecho. En el minuto 10 de encuentro, César Gómez puso el balón al fondo de las mallas después de un gran centro de Joserra al primer palo para que César pusiera en ventaja a los suyos. La representación de lo que vio el técnico de los verdiblancos funcionó desde el arranque. Con el tanto en contra, los talaveranos buscaron una reacción sobre el terreno de juego para mirar de igualar la contienda antes de llegar al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Lesión de Deco. Entra Rementería

Justo en la media hora de juego, Julio Cobos se vio obligado a realizar un cambio por la lesión de Deco. El mediocentro no pudo continuar sobre el césped y entró en su lugar Rementería. Los de Diego Nogales intensificaron el ritmo de su juego para el empate y al filo del descanso tuvieron una gran ocasión para conseguir esa igualdad sobre el tapete verde con un chut de Aleix Roig que pegó en la madera, fue de las más claras del Talavera en toda la primera parte. El rebote lo cogió Di Renzo que, con toda la intención del mundo mando el esférico a portería, pero en el último instante y en la misma línea de gol, la zaga visitante logró despejar el peligro y, de esta manera aguantar esa ventaja mínima en el luminoso. Sin tiempo para más, se llegó al final de una primera parte marcada por la efectividad goleadora de los visitantes que lograron irse al descanso con ese 0-1 en El Prado.

La segunda parte

Ya en la segunda parte, los talaveranos continuaron insistiendo para encontrar ese tanto, pero no estuvieron del todo acertados de cara a portería en sus llegadas y en su parcela más ofensiva del césped. Pitu se marcó una gran asistencia con un pase filtrado para un Valen que buscó a la perfección el desmarque entre líneas para plantarse con un mano a mano, pero que finalmente despejó un defensor para salvar el peligro local. Seguía el ataque del Talavera de la Reina, pero sin premio de cara a gol. Diego Nogales realizó varios cambios para dar un aire fresco a los suyos con un Arturo Molina que entró en el comienzo del segundo tiempo, pero que minutos después tuvo que dejar el terreno de juego por lesión, entrando en su lugar Montero.

Llegados al minuto 80, y con todo el conjunto local volcado al ataque para buscar ese ansiado y soñado gol para mínimamente conseguir el empate, la escuadra que dirige Diego Nogales decidió pedir una revisión por uh posible penalti. Los colegiados, tras revisar la jugada en el FVS se mantuvieron en la decisión de que la caída de Marcos Moreno dentro del área no fue tan clara como para señalar la pena máxima. Instantes después, los locales gozaron de una falta lateral muy peligrosa que finalmente para los intereses visitantes acabó en nada. En el tramo final de la contienda, Rementería tuvo la sentencia definitiva, pero su disparo se marchó fuera.

Después de los 90 minutos, el Cacereño logró llevarse un trabajado triunfo con un matutino gol de César que les valió para sumar tres puntos más que importantes a domicilio y estar un poco más cerca para poder salir de la zona de descenso.