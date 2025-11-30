El Cáceres ultima la llegada del base jamaicano Lance-Amir Paul

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad está muy cerca de cerrar el primer movimiento de plantilla con el que pretende revertir la trayectoria del equipo. Se trata del base jamaicano Lance-Amir Paul, que según ha podido saber este diario tiene un principio de acuerdo con el equipo extremeño de la Segunda FEB. Se quiere que esté ya en el Multiusos en la semana que comienza.

Paul, nacido en la capital de su país, Kingston, el 27 de diciembre de 1998, mide 1,83. Sigue el perfil de varios de los refuerzos que ya llegaron el pasado verano a Cáceres: la pasada campaña destacó en un equipo puntero de la Tercera FEB, un Círculo Gijón con el que terminaría ascendiendo siendo él determinante. Promedió 16,3 puntos, 4,2 rebotes y 2,5 asistencias en casi 28 minutos en pista durante la liga regular, registros similares a los que lograría en la fase decisiva. Precisamente el Círculo es el próximo rival del Cáceres.

¿Cómo juega? Está considerado un generador ofensivo de buen físico. Los informes señalan de él su capacidad de dirección tanto en estático como en transición y su predisposición defensiva. Todo lo empezó de demostrar en su etapa universitaria en Estados Unidos, en la que estuvo un año en Nicholls State (22-23) y otro en un centro más potente, Texas A&M (23-24). La de Asturias fue su primera experiencia en Europa.

Lance Emir-Paul, tras el ascenso con el Círculo Gijón hace unos meses. / E. P.

Otro posible fichaje

Tras buscar sin éxito un jugador nacional de similares características –el club llegó a preguntar por Josep Pérez y Gaizka Maiza, entre otros-, Paul es finalmente la apuesta para desplazar a Albert Lafuente a la posición de escolta durante alguna parte de los encuentros y al tiempo descargar de responsabilidad al joven Nico Marina.

A la plantilla de Jacinto Carbajal le está faltando algún jugador que pueda penetrar y buscar el aro desde el bote, además de equilibrar la aportación de titulares y reservas. Todo esto se pretende ir paliándolo con el fichaje, que podría bien no ser el último. Y es que se está avanzando también en la llegada de un interior polivalente, aunque para esto se necesita recolocar a alguno de los actuales miembros de la plantilla. DJ Foreman tiene todas las papeletas.