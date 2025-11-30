Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres ultima la llegada del base jamaicano Lance-Amir Paul
El jugador fue protagonista la pasada temporada en el ascenso del Círculo Gijón
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad está muy cerca de cerrar el primer movimiento de plantilla con el que pretende revertir la trayectoria del equipo. Se trata del base jamaicano Lance-Amir Paul, que según ha podido saber este diario tiene un principio de acuerdo con el equipo extremeño de la Segunda FEB. Se quiere que esté ya en el Multiusos en la semana que comienza.
Paul, nacido en la capital de su país, Kingston, el 27 de diciembre de 1998, mide 1,83. Sigue el perfil de varios de los refuerzos que ya llegaron el pasado verano a Cáceres: la pasada campaña destacó en un equipo puntero de la Tercera FEB, un Círculo Gijón con el que terminaría ascendiendo siendo él determinante. Promedió 16,3 puntos, 4,2 rebotes y 2,5 asistencias en casi 28 minutos en pista durante la liga regular, registros similares a los que lograría en la fase decisiva. Precisamente el Círculo es el próximo rival del Cáceres.
¿Cómo juega? Está considerado un generador ofensivo de buen físico. Los informes señalan de él su capacidad de dirección tanto en estático como en transición y su predisposición defensiva. Todo lo empezó de demostrar en su etapa universitaria en Estados Unidos, en la que estuvo un año en Nicholls State (22-23) y otro en un centro más potente, Texas A&M (23-24). La de Asturias fue su primera experiencia en Europa.
Otro posible fichaje
Tras buscar sin éxito un jugador nacional de similares características –el club llegó a preguntar por Josep Pérez y Gaizka Maiza, entre otros-, Paul es finalmente la apuesta para desplazar a Albert Lafuente a la posición de escolta durante alguna parte de los encuentros y al tiempo descargar de responsabilidad al joven Nico Marina.
A la plantilla de Jacinto Carbajal le está faltando algún jugador que pueda penetrar y buscar el aro desde el bote, además de equilibrar la aportación de titulares y reservas. Todo esto se pretende ir paliándolo con el fichaje, que podría bien no ser el último. Y es que se está avanzando también en la llegada de un interior polivalente, aunque para esto se necesita recolocar a alguno de los actuales miembros de la plantilla. DJ Foreman tiene todas las papeletas.
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- El juzgado exonera a una mujer de Plasencia de pagar deudas por valor de 1,2 millones de euros
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- San Blas, entre estética y comodidad: 'Han convertido el barrio en el aparcamiento de la plaza Mayor de Cáceres
- Siete registros en Cáceres sirven para desarticular una banda de estafadores
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'