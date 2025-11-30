Fútbol. División de Honor
El juvenil del Badajoz da la campanada y vence al Real Madrid
La Cruz Villanovense gana 1-0 al Valladolid y el Diocesano pierde 2-0 en Vallecas con el Rayo
El Badajoz firmó la gran campanada de la jornada en la División de Honor de juveniles al imponerser por 2-1 a un Real Madrid que llegaba invicto a la capital pacense. El triunfo blanquinegro, gestado con un inicio fulgurante y sostenido con una enorme solidez defensiva, eclipsó cualquier otro resultado en clave extremeña. Aun así, la fecha dejó más alegrías: La Cruz Villanovense logró un valioso 1-0 ante el Valladolid para abandonar el último puesto, mientras que el Diocesano cayó con honor por 2-0 en Vallecas ante un Rayo que se mantiene en la zona alta. El Dioce es ahora el colista.
El Badajoz, consciente del escenario y de la ocasión, salió sin complejos en el Municipal Suerte de Saavedra y golpeó de inmediato. Jairo Bas abrió el marcador en el minuto 2 con un disparo raso que sorprendió a la defensa blanca y activó a una grada entregada. Aunque el Real Madrid reaccionó rápido por medio de Carlos Díez, el planteamiento pacense se mantuvo firme: líneas juntas, pocos espacios y concentración absoluta en cada duelo. El partido se movió en márgenes estrechos, donde cada detalle valía oro, y ahí emergió Manu Hernández. Su conducción y disparo cruzado en el 56 devolvieron la ventaja a un Badajoz que después resistió el asedio final, incluido un tiro al palo de Lacosta. La victoria supone un impulso moral y clasificatorio para un equipo que compitió de tú a tú ante el líder invicto hasta ayer.
También sonrió La Cruz Villanovense, que se reencontró con la victoria seis jornadas después. El duelo ante el Valladolid se decidió en el tramo final, cuando Ginés culminó un centro desde la derecha para desatar la euforia local. El 1-0 permite a los serones sumar siete puntos y abandonar la última posición, recuperando sensaciones tras varias derrotas dolorosas.
El Diocesano, por su parte, volvió a competir con carácter, aunque sin premio. En Vallecas aguantó las embestidas del Rayo y dispuso de llegadas claras en la recta final, pero la falta de acierto le dejó sin recompensa. Pese al 2-0, el equipo mostró una versión valiente en un campo exigente, pero regresa a la última plaza.
