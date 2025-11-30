Mazazo para el Extremadura en el descuento

Ficha: La Unión 2-1 Extremadura LA UNIÓN ATLÉTICO: Adrián Fernández (Oliva, m.86); Roan, Bernabéu (Jesús, m.71), Armando, Santos, Márquez, Pérez (Yerai, m.77), Mario Gómez, Kike (Mena, m.65), Montejano, Raigal. EXTREMADURA: Cristian;Samu Hurtado, Rober Correa, Cano, Tala, Luis Nicolás, Manchón (Callejón, m.68), Zarfino, Barace, Usama (m.68), Frodo (Maikel, m.32). GOLES: 0-1 Barace, m.42; 1-1 Santos, m.54; 2-1 Jesús, min.96. ÁRBITRO: Oriol Cartiel (Cataluña). Amonestó con amarilla al local Santos. INCIDENCIAS: 200 espectadores en la Ciudad Deportiva Valverde Reina de Totana.

El Extremadura sufrió en Totana su segunda derrota consecutiva en liga (2-1) ante La Unión Atlético en un partido vibrante, competido de principio a fin y que pudo decantarse para cualquiera. Un golpe duro para los azulgranas, que pierden posiciones en la parte alta de la tabla justo en la antesala de la ilusionante noche de Copa del Rey del próximo jueves ante el Sevilla.

La tarde dejó, pese al tropiezo, hizo que Rober Correa debutara como titular y lo hizo con nota alta. El técnico lo situó en el eje de la zaga, como central izquierdo, y el defensa respondió con jerarquía, personalidad y mucha seguridad atrás, sosteniendo al equipo en los momentos delicados.

El Extremadura llevó el peso del partido en la primera mitad con un fútbol más fluido y numerosas ocasiones. La primera la tuvo Usama, uno de los más destacados del encuentro, que remató mordido desde la frontal un balón servido desde la derecha.

En el minuto 18, un contragolpe iniciado por Frodo, que cayó a banda con velocidad, permitió dejar solo a Zarfino, cuyo remate a bocajarro encontró la rápida salida de Adrián Fernández. Ahí comenzó el asedio azulgrana.

La Unión no despertó hasta pasada la media hora, cuando Montejano exigió a Cristian con un disparo que el meta detuvo en dos tiempos. Pero la respuesta del Extremadura volvió a llegar a través de Usama, que en el minuto 35 rozó el gol con un zapatazo que pasó besando la escuadra.

El premio llegaría en el minuto 41 tras una acción individual majestuosa de Usama, que se marchó de tres rivales en el centro del campo antes de habilitar a Marco Manchón. El mediapunta, con un recorte de cintura lleno de talento, centró con el exterior y Barace, llegando desde atrás, remató en carrera al primer palo para firmar el 0-1.

La mala noticia llegó antes del tanto: Frodo tuvo que ser sustituido tras un choque con el portero que le dejó dolorido en la zona lumbar, dando entrada a Maikel. No parece un golpe importante, pero queda como duda para el partido de Copa.

Reacción local

Con el marcador a favor, el Extremadura cometió un error que pagaría caro: soltó el balón y permitió que La Unión Atlético se adueñara del ritmo. El conjunto local, cómodo cuando tiene posesión, lo aprovechó. A los 54 minutos, Montejano puso un centro tenso al corazón del área que Santos remató solo para hacer el 1-1.

El empate no achicó a los de Almendralejo, que respondieron con firmeza. Barace intentó devolver la ventaja con un disparo mordido que se marchó fuera, mientras que Usama volvió a firmar otra jugada individual brillante que terminó con un tiro rozando el larguero.

La más clara la tuvo Maikel, que perdió unos segundos decisivos dentro del área y se excedió en un recorte cuando ya encaraba puerta. Con los cambios de Callejón y Dieguito, el Extremadura ganó frescura ofensiva y estuvo a punto de culminar la remontada: Diego remató un rechace dentro del área pequeña, pero un defensa sacó el balón bajo palos.

Los últimos diez minutos de partido fueron emocionantes. El Extremadura sabía que tenía un buen botín, pero quería más. La Unión Atlético tenía claro que no quería perder. Y apenas concedía.

Cuando el empate parecía escrito, llegó el jarro de agua fría. En el último balón colgado por La Unión, Yerai aprovechó un rebote para disparar raso. Cristian rechazó como pudo, pero Jesús, en posición muy ajustada, empujó el 2-1 que sentenció el choque y dejó helado al Extremadura, que no tuvo nada de tiempo para reaccionar.

Pese a la derrota, el Extremadura se mantiene en puestos de fase de ascenso, pero pierde comba y ve como otros rivales se meten en la pomada.

El desenlace fue un mazazo para un Extremadura que había hecho méritos para puntuar y que ahora encadena dos derrotas consecutivas.

Toca ahora pasar página, aparcar la liga y centrarse en disfrutar de una noche histórica de Copa del Rey este jueves, cuando el Sevilla visite el Francisco de la Hera en un día para soñar.