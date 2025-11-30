Mérida y Racing de Ferrol empatan en un final de locura

2 - RACING DE FERROL: Parera; Mardones, Zalaya, Edgar Pujol, Álvaro Ramón; Gorostidi, Álvaro Peña (Gelardo, 80´), Álvaro Juan (Dacosta, 76´); Pascu, Jairo y Álvaro Giménez (Antón Escobar, 80´). 2 - MÉRIDA: Adrián; Jacobo, Javi Domínguez (Capi, 87´), Luis Pareja (Gaizka, 66´), Vergés; Martín Solar, Benny (Pipe, 87´), Areso (Rui Gomes, 72´), Chiqui (Artola, 72´); Doncel y Álvaro García. GOLES: 1-0: min. 55, Álvaro Peña, de penalti. 1-1: min. 89, Artola. 1-2: min. 92, Álvaro García. 2-2:min. 102, Mardones. ÁRBITRO: Alexander Alemán Pérez (Comité Canario). Amonestó a Álvaro Peña, Escobar y Edgar Pujol, por el Ferrol;y a Areso y Álvaro García, por el Mérida. INCIDENCIAS: Estadio A Malata. 3.711 espectadores.

Mérida y Racing de Ferrol firmaron tablas (2-2) en un final de locura, en el que los locales se adelantaron con un gol de penalti anotado por Álvaro Peña en el 56. Los extremeños le dieron la vuelta al partido en el 89 y en el 92 con los goles de Artola y Álvaro García. En la última jugada del partido, en el minuto 101, anotó Mardones el tanto de la igualada para los gallegos.

El entrenador visitante, Fran Beltrán, dispuso su habitual sistema táctico con un 4-2-3-1 y alineó un once titular en el que hubo algunas variaciones respecto al último equipo titular que ganó en casa la pasada jornada al Real Avilés. Adrián ocupó la portería, con una línea de cuatro defensas formada por Jacobo, que repitió en el lateral derecho, mientras que Vergés fue otra de las novedades en la alineación, sustituyendo a Manu Rivas en el carril izquierdo, quedando como pareja de centrales Luis Pareja y Javi Domínguez, que entró en lugar de Lancho. Benny retrasó su posición de mediapunta al pivote en el centro del campo, formando pareja con Martín Solar en la dirección de juego. Areso también entró en el equipo inicial por banda derecha, posición que ocupó la pasada jornada Doncel, que pasó a jugar en este partido en la mediapunta. Chiqui repitió por banda derecha. En la punta de ataque volvió a formar de inicio Álvaro García.

El inicio de la primera parte fue prometedor para el equipo romano, que saltó al terreno de juego del campo municipal A Malata con las ideas claras, presionando arriba la salida del balón y dificultando el juego creativo de los gallegos. El primer acercamiento con cierto peligro llegó para los visitantes en un remate flojo de Doncel que detuvo sin dificultades Parera a los tres minutos. Los gallegos trataron de llevar un dominio territorial, pero infructuoso. Los romanos, cada vez que atravesaban la línea divisoria, daban siempre sensación de peligro y a los 10 minutos creó su segunda oportunidad del encuentro en una buena jugada colectiva que acabó con un disparo de Chiqui que se marchó fuera.

El Mérida estuvo mejor posicionado y le estaba ganando claramente la partida en el centro del campo. Las bandas, con Areso y Chiqui eran un quebradero de cabeza para los defensores locales. Doncel, como enganche, hizo perder su posición a los zagueros y a punto estuvo de marcar el 0-1 cuando se cumplió el primer cuarto de hora de la primera parte en un potente disparo de Doncel desde la frontal del área que se marchó rozando el poste. El conjunto racinguista tuvo muchas dificultades para poner en aprietos a la zaga emeritense en la primera media hora de juego, que fue de claro color visitante.

Últimas ocasiones del primer tiempo

Una nueva ocasión llegó para los romanos con un disparo de Benny, tras una falta de en entendimiento de la defensa gallega, que se marchó fuera por poco. El conjunto verde no tuvo las ideas claras en ataque y apenas inquietó al meta Adrián, mientras que, por el contrario, el Mérida tuvo el partido controlado y sus llegadas al área fueron peligrosas. La última ocasión de la primera parte fue para el bloque emeritense con un chut de Jacobo que rechazó con el cuerpo el cancerbero Parera, llegándose al descanso con empate sin goles.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro continuó por los mismos derroteros, con un Mérida, presionando arriba al conjunto verde, que tuvo dificultades para sacar el balón jugado. Sin embargo, la primera llegada con peligro del partido para los locales llegó en el arranque de la segunda mitad en un centro peligroso de Álvaro Ramón que atrapó con seguridad el portero Adrián. El conjunto gallego pareció animarse y comenzó a merodear más el área rival y en su segunda ocasión de gol consiguió adelantarse en el marcador con un penalti señalado por el colegiado por agarrón dentro del área a Zalaya.

Polémico penalti

El Mérida pidió revisar el VAR, pero el árbitro se mantuvo firme en su decisión. Álvaro Peña transformó la pena máxima y puso el 1-0 a los 56 minutos. A los ferrolanos les sentó bien el gol y a punto estuvo de aumentar su ventaja con un disparo de Pascu que detuvo Adrián en el 61. Poco después, el equipo extremeño pudo empatar, pero el meta Parera desbarató la ocasión en el 63. El partido se animó y se convirtió en un ida y vuelta. Esta vez el Racing Ferrol pudo anotar el 2-0 con un potente disparo de Álvaro Giménez que envió a córner Adrián a los 64 minutos.

Los gallegos pudieron anotar de nuevo en un nuevo remate de Álvaro Juan en el 69, que se marchó rozando el poste. El partido entró en su recta final con un equipo emeritense que quemó sus naves en ataque con los cambios para tratar de neutralizar su desventaja, mientras que los ferrolanos hicieron lo propio para intentar defender su marcador favorable e intentar finiquitar el choque a la contra. Y a punto estuvo de lograrlo en el 87 en un remate de Antón Escobar que se fue fuera por poco. Sin embargo, el equipo extremeño logró la igualada dos minutos más tarde en un centro de Doncel que empujó a la red Antón Escobar.

El colegiado prolongó once minutos y el Racing Ferrol pudo marcar el 2-1 en un remate de Pujol que desvió providencial Adrián. El partido estaba roto, con dos equipos que buscaron la victoria y el Mérida le dio la vuelta al partido con un tanto de Álvaro García en el 94. El conjunto racinguista en el minuto 101 logró la igualada ´in-extremis´ con un gol de Mardones.