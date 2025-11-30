El Socuéllamos y Bernabé detienen a un desconocido Coria

2-SOCUÉLLAMOS: Bernabé; Escobar, Sergio Pérez, Placi, Carlos García; Samu, Serrano (Verdú 74’), Rodri (Manu Martínez 74’ por Callejón 90’), Porro, Carmelo (Morillo 64’); Iván Hujo (Legaz 64’). 0-CORIA: Loskos; Jacobo (Sergio Gómez 46’), Gonzalo Llerena, Álvaro Domínguez, José Currás; Benji Núñez (Dawda 60’), Adri Pérez (Adrà Mercadal 46’), Marcos Bautista, Javier Tapia, Chavalés (José Martín 70’); Mba. GOLES: 1-0 (18’): Porro. 2-0 (28’): Iván Hujo. ÁRBITRO: Alejandro Noguera Moreno (andaluz). Amarilla a Bernabé, Rodri, Samu, Callejón; Chavalés, Dawda y al técnico visitante, Rai Rosa. INCIDENCIAS: Partido jugado en el Paquito Giménez. Unos 400 espectadores.

Tropiezo del Coria en su visita a Socuéllamos tras el 2-0 encajado. Los de Rai Rosa realizaron un partido muy distinto a los que lleva desarrollando en la temporada y eso se vio refrendado en el resultado final. Porro adelantó a los locales de preciso cabezazo a centro de Escobar mientras que Iván Hujo lograba el segundo tanto de disparo raso lejos del alcance de Loskos. Tanto Adri para el Coria como Legaz para el Yugo fallaron sendos penaltis e impidieron que el resultado fuese distinto. El Coria deberá mejorar la próxima semana recibiendo en La Isla al Tenerife B.

Tras cuatro partidos invictos, el Coria se desplazaba a Socuéllamos a intentar mantener viva esa excelente trayectoria. Y aunque el conjunto socuellamino todavía no había ganado como local y se encuentra colista en la clasificación, Rai Rosa no quería ningún tipo de relajación. Para el encuentro, el técnico del conjunto celeste no pudo contar con Iñaki León sancionado ni con los lesionado Jaraíz, Hugo López e Iván Ramos.

Igualdad inicial

El encuentro comenzó con mucho equilibro por ambas partes, en donde los equipos se mostraban muy igualados y en donde el centro del campo prevalecía al juego en las áreas, donde las defensas se mostraban muy superiores al juego ofensivo.

Pasaron los minutos y el Socuéllamos, en donde su técnico Jacinto Trillo no estaba en el banquillo por estar sancionado, comenzó a crear peligro real sobre la meta de Loskos. A través de los poderosos saques de banda de Carlos García, el Coria se tenía que mostrar bien organizado atrás. Adri tendría la primera ocasión clara del encuentro para el conjunto visitante con un buen disparo desde fuera del área que por poco no besa las mallas.

Sin embargo, en el minuto 18, un saque de banda larguísimo de Carlos García le llegaba a Escobar y éste, con un centro perfecto al punto penalti, habilitaba a Porro que de magistral remate de cabeza pegado al palo superaba al portero visitante logrando el primer tanto del partido.

Bernabé para un penalti

Se le ponían bien las cosas al Yugo con el tanto de Porro pero, nada más sacar de centro el Coria, tras un desplazamiento al flanco izquierdo, una internada en el área terminaba con una clara mano que el árbitro no duda en señalar como pena máxima. Incluso Bernabé reclamó que no hubo nada. El penalti lo lanzó Adri y tremenda intervención del exmeta del Cacereño para evitar que llegase el empate.

El partido estaba siendo vivo a pesar de la mañana lluviosa que acompañaba Socuéllamos. Serrano era el coordinador por el centro del campo, metiendo balones peligrosos y con sacrificio y buen hacer. En el 28, contra del mismo Serrano por la media, ve desmarcado a Iván Hujo que de disparo raso cruzado lograba el segundo. Nada pudo hacer Loskos para evitarlo. Tres minutos después pudo recortar el Coria por mediación de Mba que culminó una contra estrellando el disparo en el cuerpo de Bernabé, que despejó el esférico. La primera parte terminó con otra clarísima ocasión para los locales que pudieron sentenciar en el 40. Saque de esquina y remate potente de Sergio Pérez que estrellaba su cabezazo en todo el larguero. Con el 2-0 se marcharon a vestuarios.

Para la segunda parte, Rai Rosa no dudó en hacer un par de cambios que diesen otro aire al Coria, que había sido superado por un efectivo Yugo Socuéllamos. Dio entrada a Adrià Mercadal y Sergio Gómez dejando en el vestuario a Adri Pérez y Jacobo.

El Coria se había mostrado algo gris en la primera parte y necesitaba mejorar y mucho si quería arañar algún punto.

Segunda parte

Tras la reanudación, el encuentro se veía muy distinto a los primeros 45 minutos. El Coria quería recortar distancias mientras que el Yugo aguantaba bien con el amplio marcador favorable del 2-0. Los celestes se movían mejor por el césped y parecían más propicios a crearle peligro a Bernabé.

Pero el buen orden defensivo que mostraba el Socuéllamos en la jornada de este domingo iba a ser un dolor de cabeza para los intereses visitantes. No había huecos por donde Mercadal, Mba o Chavalés pudiesen hacer daño y apenas se pisaba el área. Al revés, con un Coria volcado, los espacios a la espalda de su zaga podían ser letales. Así, tras quemar minutos, en el 68 llegó otra pena máxima, esta vez favorable para el Yugo. Carlos García sacó la libreta de la experiencia y en el pico del área grande aguantó el cuero y dejó que le derribasen con el ímpetu de la necesidad cauriense. Legaz disparó muy potente y centrado encontrándose con Loskos que despejaba con firmeza. No llegó el 3-0 y eso dio confianza a los extremeños.

Verdú también tuvo el tercero en sus botas pero tampoco pudo superar a Loskos. Al Coria no le faltó ambición pero estaba muy nulo de cara a portería. Y así resultó imposible.