Verstappen pone el Mundial patas arriba y Sainz vuelve al podio

Max Verstappen ha ganado en Qatar y ha puesto 'patas arriba' el Mundial de Fórmula 1, que se resolverá en la última cita de la temporada, el próximo domingo en Abu Dhabi. Lando Norris tenía su primer 'match ball' por el título en Losail, pero McLaren ha errado en la estrategia y el tetracampeón de Red Bull se ha aferrado a la oportunidad.

Oscar Piastri, a pesar de ser el más rápido en pista también este domingo, después de firmar un increíble sábado, con pole y victoria al sprint, no ha podido alcanzar a Verstappen en un final frenético y ha acabado segundo. Carlos Sainz ha brillado para sumar su segundo podio con Williams, manteniendo a raya al líder Norris, que ha concluido cuarto. Fernando Alonso ha firmado la séptima posición.

El resultado en Qatar permite que los tres aspirantes a la corona lleguen 'vivos' al desenlace del campeonato en Yas Marina. Norris sigue líder, pero ahora por 12 puntos sobre el 'voraz' Verstappen, que ha superado en la tabla a Piastri. El australiano está a 16 puntos de su compañero en McLaren.

Max, al ataque

A Verstappen solo le valía terminar por delante de Norris para seguir ‘vivo’ en el Mundial. Una salida a todo o nada. El neerlandés ha arrancado por la parte limpia de la parrilla, a rebufo del poleman Piastri, se ha tirado con todo y le ha ganado fácilmente la posición a Lando, líder del campeonato y por tanto, obligado a ser más conservador que sus dos rivales por el título.

Piastri ha marcado diferencias desde el principio y en cinco vueltas ya disponía de 2 segundos sobre Max y 4 respecto a su compañero en McLaren. Sainz y Alonso, que han ganado dos plazas de entrada, rodaban quinto y sexto, respectivamente, a la espera de la primera de las dos paradas obligatorias en Qatar.

McLaren se lía con el safety car

Sin nada que perder desde el fondo del pelotón, Hamilton y Hülkenberg han progresado en su apuesta por el neumático blando. El inglés ha escalado a la 13ª plaza, pero alemán ha protagonizado un aparatoso accidente, al tocarse con el Alpine de Gasly, dando pie a un safety car.

Verstappen no ha dudado en hacer su parada, mientras los McLaren han sido los únicos que han seguido en pista. Tras el paso generalizado por boxes, con problemas para Antonelli, Sainz ha logrado situarse cuarto y Alonso era sexto.

La carrera se ha relanzado en la vuelta 10, comandada por Piastri y Norris, forzados a abrir hueco para distanciar a Max tras la sorprendente decisión del muro ‘papaya’. Lando ha cuestionado al equipo: "Deberíamos simplemente haberle seguido" (a Max) ¿no?, ha espetado el británico.

El panorama se ha complicado inesperadamente para McLaren. Verstappen les presionaba y la degradación ha empezado a hacer mella en Piastri y Norris, pendientes de las dos paradas obligatorias mientras a sus rivales les bastaba ya con una.

Han llamado primero a Piastri, en la vuelta 24, con prioridad sobre el líder del campeonato. El australiano ha sorteado el tren de pilotos que encabezaba Alonso y ha regresado quinto a pista.

Norris ha entrado una vuelta después, al límite de las 25 exigidas en este Gran Premio, y también ha salido por delante del asturiano, mientras Verstappen comandaba la carrera frente a Sainz y Antonelli, los tres con 19 vueltas de neumático.

Sainz, a por podio

Piastri, a un ritmo de vértigo, ha superado al de Mercedes con un impecable interior que el rookie italiano no ha defendido ante el enorme diferencial de velocidad del MCL39.

La siguiente 'víctima' del australiano era Sainz, justo cuando toda la parrilla, salvo los McLaren, tenían que cumplir el segundo pitstop en vuelta 32. Para los de Woking el límite era la 49.

Max ha liderado la 'desbandada' al pitlane y ha regresado a pista con neumáticos duros para seguir ya hasta el final y a la estela de Piastri y Norris, con 7 y 3 décimas de ventaja, respectivamente. Sainz y Antonelli completaban el top cinco provisional y Alonso era sexto.

Norris, nervioso, ha hecho una 'excursión en la escapatoria de la curva 14 y ha alertado por radio de posibles daños en su coche, mientras Verstappen 'volaba' en persecución del inglés y Sainz, peleaba por un posible podio con Williams.

Piastri, que también ha esquivado el drama en la curva 14 de Losail, ha adelantado su segunda parada (43), con 14 vueltas para remontar los 16 segundos de distancia con Verstappen, en un inteligente planteamiento del australiano, el más rápido en pista.

Alonso ha trompeado y ha caído a la octava plaza, precediendo a Leclerc y arruinando una carrera que estaba siendo brillante hasta ese momento. Sin embargo, tras el pinchazo final de Hadjar el asturiano ha acabado séptimo.

Norris ha hecho su pitstop a doce vueltas del final, pero Antonelli y Sainz han obstaculizado su avance en un circuito donde adelantar es una difícil misión. "Nada de gestión , vamos adelante", ha lanzado Carlos por radio, vislumbrando su segundo podio con Williams. Pero se han disparado las alarmas cuando a falta de cinco vueltas el madrileño ha advertido de problemas en el FW47.

Norris le ha ganado la posición a Antonelli en la última vuelta para cruzar la meta cuarto, mientras Max Verstappen recibía la bandera a cuadros como espléndido vencedor. "Seguiremos luchando hasta el final", ha celebrado el de Red Bull, que afrontará la última carrera del año a 12 puntos de Norris y con cuatro de ventaja respecto a Piastri.

Carlos Sainz ha tenido recompensa y se ha llevado el podio tras mantener a raya al líder del Mundial, su amigo Lando.