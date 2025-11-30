Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

El Vítaly La Mar BCBadajoz se pone líder tras una buena jornada para los extremeños

Cuatro de los seis equipos de la comunidad ganaron

Euforia en el banquillo del BCB durante su partido ante el Alcalá.

Euforia en el banquillo del BCB durante su partido ante el Alcalá. / BCB

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Cuatro de los seis equipos extremeños del grupo D-B de la Tercera FEB ganaron sus encuentros y la principal consecuencia es que uno de ellos, el Vítaly La Mar BCBadajoz, que apabulló al Alcalá Caja 87 (61-97), se sitúa en lo más alto de la clasificación. Le favoreció que el San Antonio Cáceres batiese al hasta ahora primer clasificado, el Huelva Comercio (100-82). También está en el grupo de cabeza el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, al que un gran primer tiempo impulsó en la visita al Baublock Gymnástica (75-85). El Lithium Iberia Sagrado sacó tajada de Peñarroya (78-83).

El Mérida, en acción ante el Baublock.

El Mérida, en acción ante el Baublock. / Bosco Mérida

A la fiesta del basket regional no se pudieron unir ni el Hache Publicidad Moraleja, derrotado en casa por el Atica Coria (66-69,) ni el CBA Spain, en su caso por el Dos Hermanas (62-73). n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents