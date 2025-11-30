Baloncesto. Tercera FEB
El Vítaly La Mar BCBadajoz se pone líder tras una buena jornada para los extremeños
Cuatro de los seis equipos de la comunidad ganaron
Cuatro de los seis equipos extremeños del grupo D-B de la Tercera FEB ganaron sus encuentros y la principal consecuencia es que uno de ellos, el Vítaly La Mar BCBadajoz, que apabulló al Alcalá Caja 87 (61-97), se sitúa en lo más alto de la clasificación. Le favoreció que el San Antonio Cáceres batiese al hasta ahora primer clasificado, el Huelva Comercio (100-82). También está en el grupo de cabeza el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, al que un gran primer tiempo impulsó en la visita al Baublock Gymnástica (75-85). El Lithium Iberia Sagrado sacó tajada de Peñarroya (78-83).
A la fiesta del basket regional no se pudieron unir ni el Hache Publicidad Moraleja, derrotado en casa por el Atica Coria (66-69,) ni el CBA Spain, en su caso por el Dos Hermanas (62-73). n
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El juzgado exonera a una mujer de Plasencia de pagar deudas por valor de 1,2 millones de euros
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- San Blas, entre estética y comodidad: 'Han convertido el barrio en el aparcamiento de la plaza Mayor de Cáceres
- Siete registros en Cáceres sirven para desarticular una banda de estafadores
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'