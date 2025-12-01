Fútbol. Primera Federación femenina
El Cacereño Femenino-Betis se jugará en El Cuartillo este sábado (16.00)
La remodelación del Manuel Sánchez Delgado obliga al cambio en un partido clave
Cambio de planes en el Cacereño Femenino. El próximo partido liguero, ante el Betis del próximo sábado día a 6 a las 16.00 horas, no se jugará en el complejo Manuel Sánchez Delgado, sino en El Cuartillo.
Duelo clave
El club extremeño ha informado que el cambio del encuentro de la jornada 12, clave para salir de los puestos de abajo (los dos equipos están empatados a 10 puntos), se produce debido a la remodelación del campo de Pinilla. Ello provoca el cambio de escenario al campo de fútbol de la Diputación.
La victoria se considera fundamental para las extremeñas, que atraviesan un mal momento de resultados y que, antes del parón, se había quejado de los arbitrajes. El equipo de Ernesto Sánchez han tenido su momento de desconexión con días libres que esperan que surtan efecto y se vuelva a la senda de las victorias y la credibilidad como grupo.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio