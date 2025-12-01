El Cacereño Femenino-Betis se jugará en El Cuartillo este sábado (16.00)

Cambio de planes en el Cacereño Femenino. El próximo partido liguero, ante el Betis del próximo sábado día a 6 a las 16.00 horas, no se jugará en el complejo Manuel Sánchez Delgado, sino en El Cuartillo.

Duelo clave

El club extremeño ha informado que el cambio del encuentro de la jornada 12, clave para salir de los puestos de abajo (los dos equipos están empatados a 10 puntos), se produce debido a la remodelación del campo de Pinilla. Ello provoca el cambio de escenario al campo de fútbol de la Diputación.

La victoria se considera fundamental para las extremeñas, que atraviesan un mal momento de resultados y que, antes del parón, se había quejado de los arbitrajes. El equipo de Ernesto Sánchez han tenido su momento de desconexión con días libres que esperan que surtan efecto y se vuelva a la senda de las victorias y la credibilidad como grupo.