El Cross de la Encamisá vuelve a divertir en Torrejoncillo

Un año más, el Cross de la Encamisá de Torrejoncillo no defraudó, pese a los problemas con la meteorología. Todo estaba preparado para un espectáculo de campo a través en la prueba que cerraba la Liga Extremeña de Campo a Través 2025 en la XLVII edición de una de las pruebas deportivas más longevas del calendario autonómico. El atleta sub-23 Mario Pacheco y Noelia Muñoz fueron los mejores.

El día amaneció perfecto para la práctica del atletismo en una dehesa que estaba perfecta tras las últimas lluvias, pero poco antes del comienzo de las pruebas, se desató el temporal del viento que deslució la prueba, haciendo a los atletas tener un enemigo más a sumar al terreno y a los contrincantes. Un viento que puso en jaque a la organización, desluciendo el montaje de la prueba y provocando estragos en el material, dicen los propios promotores.

Salida de los sub-14. / Cedida

A pesar de ello, las pruebas comenzaron puntuales, desarrollándose todas las salidas sobre el horario previsto, con una sensible bajada de participación respecto a otros años que sorprendió a la organización más allá del día que amaneció que ni mucho menos tenía previsión de lluvia o tormenta para mitigar la presencia de los atletas.

Los ganadores

Sub-8: Lara García (Zafra) y Leo Canelada (Almendralejo); sub-10: Patricia Aldana (Campisur) y Aitor Ruiz (Mitreo): sub-12: Ana Ruiz (Mitreo) y Bruno Alonso (CA Torrejoncillo); sub-14: Mayte González (Campisur) y Alejandro Alejandre (Almendralejo) y por equipos Alburquerque en femenino y Mitreo en masculino; sub-16: Paula Ortega (Arte Fïsico) y Carlos Pedrosa (Arte Fïsico), por equipos Plasencia en femenino y Almendralejo en masculino; sub-18: Candela Manchón (Campisur) y Martín González (Arte Fïsico), por equipos Almendralejo en femenino y Arte Físico en masculino; sub-20: María Jesús Holgado (Capex) y Daniel López (Capex), por equipos Campisur en femenino y Olivenza en masculino; sub-23 Mario Pacheco (Olivenza); Senior: Noelia Muñoz (Don Benito) y Juan José Márquez (Arte Físico).

Cabeza de la carrera absoluta. / Cedida

Máster

En categoría Máster A los ganadores fueron la histórica Cristina Jordán (Navalmoral) y José Manuel Gato (Campisur), en Máster B fueron Beatriz Capel (Mitreo) y Joaquín Casado (Don Benito) y en Máster C José Calderón (Capex), siendo vencedores por equipos en la categoría Máster agrupada, Almendralejo en femenino y Don Benito en masculino.

Por tanto, los ganadores del XLVII Cross de la Encamisá fueron Mario Pacheco y Noelia Muñoz, que se llevaron al igual que el resto de ganadores, una tinaja conmemorativa de Torrejoncillo, realizada a mano por un artesano local, al igual que una paleta donada por la Asociación de Paladines de la Encamisá.

Las tinajas de los premios. / Cedida

Con la entrega de premios se cerró una de las ediciones con más incidencias de la historia de esta prueba que fue organizada por el Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Rivera Fresnedosa, el Ayuntamiento de Torrejoncillo, el Club Atletismo Torrejoncillo y la Federación Extremeña de Atletismo.