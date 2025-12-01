Ciclismo en pista
Extremadura se luce con Laura Pérez de estrella
La ciclista cadete consigue una excelente segunda plaza en la general de velocidad
La selección extremeña de ciclismo de pista cerró su participación en la segunda prueba de la Copa de España, disputada en el velódromo Miguel Indurain de Tafalla (Navarra), con resultados positivos y progresos evidentes.
En fondo, Elena Martínez y Carolina Martín estuvieron en las finales de fondo. Aunque no obtuvieron grandes resultados, competir en grandes grupos les permitió seguir creciendo y acumulando experiencia. Miguel Ángel Gómez no logró pasar la clasificatoria, pero sigue mejorando.
En velocidad, la primera jornada estuvo marcada por la actuación de Laura Pérez, que firmó el tercer mejor tiempo en los 200 metros (13,825) y terminó tercera en los enfrentamientos, consolidando su progresión en la velocidad cadete femenina. Volvió a brillar en el Keirin, logrando otra tercera posición que le permitió ascender hasta la segunda plaza de la general.
Los técnicos
El equipo contó con la dirección de los técnicos José Luis Muriel y Carlos Cobos, contribuyendo al progreso y a los buenos resultados obtenidos en Tafalla.
Ello confirma la buena dinámica y demuestra que sus ciclistas continúan en constante crecimiento, acumulando experiencia y puntos de cara al Campeonato de España de Pista 2026.
