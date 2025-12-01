Extremadura, tercera en el medallero del Campeonato de España

La selección extremeña de judo ha logrado un histórico tercer puesto en el medallero general del Campeonato de España Absoluto Senior Iberdrola, celebrado este fin de semana en Pinto. Con un total de dos oros, una plata y un bronce, Extremadura se sitúa solo por detrás de las potencias Madrid (25 medallas) y Valencia (9 medallas), consolidando su progresión en el panorama nacional.

Los oros llegaron de la mano de Daniel Nieto Trinidad en la categoría masculina de -90 kg y Cristina Cabaña Pérez en la femenina de -63 kg, ambos del Judo Club Stabia de Mérida. La plata fue para Iñaki Baztán Merchán (JC Coliseum, Badajoz) en -81 kg masculinos, mientras que el bronce lo sumó Sara Fernández Campillo (Judo Club Stabia) en -78 kg femeninos.

Un festival de medallas que podría haber sido aún más amplio, ya que Diego Fernández Campillo se vio obligado a retirarse lesionado en su primer combate. Este resultado, impensable hace unos años, evidencia la evolución del judo extremeño en los últimos tiempos, gracias a una generación que aspira a normalizar estos podios nacionales.

La alegría se completó el domingo con el oro en Nage No Kata en el Campeonato de España para la pareja extremeña formada por Eduardo Ayala (JC Stabia) y Antonio Marín (Récord), sumando otra medalla a la cuenta regional.