Baloncesto. Primera Nacional
El filial del Al-Qázeres supera al San Antonio en el derbi de la Liga Ribésalat
El Vítaly La Mar BCBadajoz UEX, que sigue sin conocer la derrota, mantiene el liderato de categoría masculina
Nueva jornada en las dos categorías de Primera Nacional de baloncesto. En la femenina la atención se la llevó el derbi entre los dos equipos cacereños, resuelto con suficiencia por parte del filial del Al-Qázeres. En la masculina, el dominio del Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se prolonga una semana más.
Liga Ribesalat femenina
Toyota Novomotor San Antonio 58 - MF Renovables Al-Qázeres 78
El MF Renovables Al-Qázeres se llevó el derbi cacereño con una clara victoria frente al Toyota Novomotor San Antonio, dominando el partido desde el inicio. Tras una gran primera parte, las visitantes supieron mantener su ventaja en la segunda mitad, asegurando un triunfo sin complicaciones que las coloca líderes en solitario. La mejor fue Esther Sánchez con 18 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración.
Primera Nacional masculina
Finca Sagrado Cáceres 70 - BB Baloncesto Badajoz 77
Partido dominado completamente por los pacenses. Aunque los locales recortaron distancias, la sólida ventaja adquirida por los visitantes en la primera parte fue clave para sellar el triunfo. El mejor fue el pacense José Luis Marcos Bote con 16 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.
Graginsa UBA Almendralejo 87 - Electromercantil CB Plasencia 82
En un choque muy igualado, los almendralejenses se llevaron la victoria en un emocionante final. Javier Corchuelo Zambrano, del UBA Almendralejo, sumó 21 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración.
Politécnica UEX SM Basket 73 - Verde y Sostenible Mérida Masculino 68
Primer triunfo de la temporada de los cacereños en un partido de mucho equilibrio y en el que resistieron a la gran actuación del emeritense Ventura Rodríguez (27 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración).
CBA Spain 81 - Maven Premium Guadalupe 62
Sólida segunda parte de la academia para vencer con enorme claridad en el marcador final, apoyado en Fernando Quintero de Armas, con 36 puntos, 5 rebotes y 31 de valoración.
Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 84 - San Antonio Cáceres Basket 58
Dominio del líder invicto de principio a fin. El mejor del encuentro fue el jugador del BCB Leonard Stefan Tompea con 18 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia