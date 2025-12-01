El filial del Al-Qázeres supera al San Antonio en el derbi de la Liga Ribésalat

Nueva jornada en las dos categorías de Primera Nacional de baloncesto. En la femenina la atención se la llevó el derbi entre los dos equipos cacereños, resuelto con suficiencia por parte del filial del Al-Qázeres. En la masculina, el dominio del Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se prolonga una semana más.

Liga Ribesalat femenina

Toyota Novomotor San Antonio 58 - MF Renovables Al-Qázeres 78

El MF Renovables Al-Qázeres se llevó el derbi cacereño con una clara victoria frente al Toyota Novomotor San Antonio, dominando el partido desde el inicio. Tras una gran primera parte, las visitantes supieron mantener su ventaja en la segunda mitad, asegurando un triunfo sin complicaciones que las coloca líderes en solitario. La mejor fue Esther Sánchez con 18 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración.

Primera Nacional masculina

Finca Sagrado Cáceres 70 - BB Baloncesto Badajoz 77

Partido dominado completamente por los pacenses. Aunque los locales recortaron distancias, la sólida ventaja adquirida por los visitantes en la primera parte fue clave para sellar el triunfo. El mejor fue el pacense José Luis Marcos Bote con 16 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.

Graginsa UBA Almendralejo 87 - Electromercantil CB Plasencia 82

En un choque muy igualado, los almendralejenses se llevaron la victoria en un emocionante final. Javier Corchuelo Zambrano, del UBA Almendralejo, sumó 21 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración.

Politécnica UEX SM Basket 73 - Verde y Sostenible Mérida Masculino 68

Primer triunfo de la temporada de los cacereños en un partido de mucho equilibrio y en el que resistieron a la gran actuación del emeritense Ventura Rodríguez (27 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración).

CBA Spain 81 - Maven Premium Guadalupe 62

Sólida segunda parte de la academia para vencer con enorme claridad en el marcador final, apoyado en Fernando Quintero de Armas, con 36 puntos, 5 rebotes y 31 de valoración.

Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 84 - San Antonio Cáceres Basket 58

Dominio del líder invicto de principio a fin. El mejor del encuentro fue el jugador del BCB Leonard Stefan Tompea con 18 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración.