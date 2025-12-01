Julio Cobos, las victorias 'feas' y el Cacereño

Ganar por encima de todo, sea como sea. La supervivencia en los partidos. El resultado. El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, repitió en un par de ocasiones una teoría futbolística rayana en la redundancia: para salir de la crisis lo importante es sumar de tres en tres. Da igual de qué forma. Incluso es más probable que sea menos complicado a través de victorias ‘feas’, según el término del técnico verde. Y ello se logró en Talavera en un duelo por todo lo bajo (0-1).

“Necesitábamos ganar. Ya habíamos denominado este partido como casi una final. Parece mentira que a estas alturas de la temporada tengamos que decir eso, pero son finales”, declaró el técnico verde. “Nos enfrentábamos dos equipos muy necesitados. Sabíamos que no iba a ser un partido bonito ni brillante ni de muchas ocasiones. De estas situaciones malas se sale jugando partidos no muy bonitos”, abundó.

“En estos últimos ha habido otros que hemos sido mejores, pero no hemos sido capaces de ganar; como todo en la vida siempre se necesita esa pizca de suerte”, reflexionó Cobos. “Hemos entrado muy bien al campo, hicimos gol y después nos ha sonreído (la suerte) sobre todo en la del palo. Nos ha tocado defender, hemos estado sólidos y logrado una victoria muy necesitada que nos ayuda a seguir trabajando”, dijo.

Un paso más

Cobos recordó, aun así, que el triunfo es solamente un paso más para lograr el objetivo de la permanencia. “No salimos de los puestos de descenso. Todavía queda un mundo, pero siempre nos da un poquito de aliento y de ganas para seguir confiando en el equipo y en el trabajo. Queda mucho”.

El de Valdehornillos consideró que hay que “queremos permanecer. Hay mucha diferencia entre Segunda Federación y Primera Federación. Empezamos muy bien, con buenos resultados, pero nos hemos vuelto un equipo más frágil. Es el tercer partido que dejamos la puerta a cero. Esto nos ayuda a confiar. La mejor medicina son las victorias, aunque sean feas. De estas situaciones no se sale con partidos bonitos, sino trabajando mucho, metiendo un gol y defendiendo muy bien”.

“La necesidad atenaza; hay muy buenos equipos”, afirmó. “Hemos salido muy bien; normalmente estamos entrando muy bien a todos los partidos. En el minuto 5 ante el Osasuna también nos pusimos por delante. En el primer tiempo hemos estado bien y en el segundo, con los cambios obligados, no hemos podido manejar el partido como nos hubiese gustado, pero hemos hecho una defensa de cinco y aguantamos bien. Ha habido muchos centros, pero muy frontales y ahí hemos estado bien”.

“Hemos sabido sufrir”

Cuestionado sobre la defensa inédita, con Iván Martínez y Javi Barrio de centrales, habló Cobos sobre la actitud y el trabajo: “Todo el mundo está trabajando muy bien. Al final el que decide soy yo y me inclino por unos o por otros. En esta ocasión con Iván, que ha jugado mucho de principio, y Barrio, que no había estado tanto- Había que mover un poco la coctelera cuando las cosas no salen bien. A pesar de que el equipo había jugado bastante bien el día anterior y el equipo fue merecedor de algo más, no está funcionando. Los que han salido han funcionado muy bien, con muy buena predisposición. Hemos dado un pasito adelante. La mayoría somos de Segunda Federación y dar un paso adelante”.

“Al Talavera nos ha pasado lo mismo que a nosotros: en muchos partidos han merecido más, creando ocasiones, pero el fútbol es caprichoso. Era un partido que el primero que se pusiese por delante tenía mucho ganado, con dos equipos que están en esta situación. El primer revés que tienes te deja tocado y eso ha pasado hoy. Somos dos equipos que no están bien”, manifestó.

Con relación al partido del sábado ante el Rácing de Ferrol (20.30, Príncipe Felipe), se añadirán las bajas de Deco, por tarjetas y una posible elongación, e Iván Fernández, que probablemente tenga una microrotura en el sóleo.

Mientras tanto, el Cacereño pondrá en marcha una promoción de entradas para este duelo y el siguiente, seis días después (día 12, 21.15), ante el Zamora.