Un Mérida enfadado se consagra en Ferrol

Comenzaba su intervención en rueda de prensa el entrenador del Mérida, Fran Beltrán, nada más acabar el partido en A Malata el pasado sábado, tras el empate a dos que había conseguido su equipo, diciendo que “la valoración tengo que volver a separarla en dos”: por un lado, el análisis meramente futbolístico (“hicimos un gran partido hasta el 1 a 0”), por el otro, la queja arbitral (“nunca debimos haber encajado ese 1-0”).

Empezando por el análisis del juego, lo cierto es que el punto conseguido por los emeritenses sabe a poco, pues los romanos fueron mejores y tuvieron más ocasiones que el rival. Tal y como se ha indicado, el Mérida fue superior hasta el gol que adelantaba al Racing de Ferrol, protagonizando, seguramente, la mejor hora del equipo en la temporada, generando hasta cinco ocasiones muy claras; sin embargo, esta vez faltó el acierto que sí había tenido en jornadas anteriores. El penalti encajado parecía que no les afectó en los minutos siguientes, pero lo cierto es que, conforme pasaba el tiempo, el Racing de Ferrol fue mejor y obligó a aparecer en dos ocasiones salvadoras a Adrián Csenterics. “Entre el gol y los cambios lo pasamos mal, pero luego llega la remontada”, explicaba un Beltrán “orgulloso de mis jugadores. Que el Racing de Ferrol celebre tanto empatarle al Mérida habla muy bien de lo que están haciendo mis jugadores”.

Esa capacidad para superar un mal momento en un escenario tan difícil y ser capaces de remontar el encuentro con dos goles son las características que suelen mostrar los equipos llamados a luchar por los puestos altos de la clasificación. Más allá de que pueda llegar alguna racha mala a lo largo de la competición, el Mérida ya ha demostrado —y su partido en A Malata lo consagra como— uno de los candidatos a luchar por la promoción de ascenso. Tras el punto cosechado, ha caído una posición hasta la séptima, aunque se mantiene a un punto del quinto clasificado.

Las imágenes del Racing de Ferrol - Mérida / Agencia LOF

El colegiado

En la otra cara de la moneda está la queja arbitral, centrada en cinco acciones: la primera y más flagrante es el penalti de Luis Pareja sobre Zalaya, “un penalti que no es penalti a un equipo que ha sufrido lo que sufrió contra el Pontevedra, en una acción en la que pedí la revisión; sobre Álvaro con lo de hoy, se pita penalti, es fortísimo”, exclamaba Beltrán. La segunda es la agresión de Escobar sobre Jacobo Martí, que terminó únicamente en amarilla tras la revisión al VAR solicitada por el banquillo emeritense, con respecto a la cual el técnico indicaba que “no se entiende que se revise una acción en la que un jugador, sin balón de por medio, le pegue un puño en el pecho a otro y le saquen amarilla”. El tercer hecho de queja es el alargue, pues, en principio, era de nueve minutos; después “nos dijeron que sería hasta el 102”, pero el empate local llegó más tarde aún. La cuarta acción protestada es un posible fuera de juego en el comienzo de la jugada del último gol, pero en las imágenes que revisó el colegiado al monitor, nunca se les mostró desde tan atrás, con lo cual “puede que no sea culpa del árbitro, pero es que, ante la duda, el noventa y nueve por ciento de las veces sale cruz; en las últimas jornadas son tres penaltis en contra”. Por último, la expulsión de Chiqui cuando estaba en el banquillo: “no podremos contar con Chiqui para Ourense, y yo, que estaba en el banquillo, sé que no hace absolutamente nada”.

En conclusión, el técnico afirmaba que “me aburre un poco hablar de esto, incluso como imagen personal no es bueno”, añadiendo que “nos estamos acostumbrando a algo que no merecemos, porque el Mérida no es un equipo agresivo, venimos a jugar y es una cosa impresionante”.