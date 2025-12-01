Moeve Fútbol Zone 1x03: derbi sevillano, Carles Aleñá y la pelea en la Hypermotion

Moeve Fútbol Zone vuelve este lunes, 1 de diciembre, con un programa que llega cargado de lecturas: una jornada 14 que ha movido piezas en LaLiga EA Sports, un derbi sevillano que promete conversación durante días y una Liga Hypermotion que vuelve a comprimir su parte alta. A las 20.00, Christian Blasco abrirá la emisión con su editorial habitual, un marco necesario para entender por dónde respira el fútbol español en este tramo de la temporada.

Tras ese arranque, Xavi Espinosa tomará el relevo para ordenar qué ha dejado el fin de semana en la Liga EA Sports y la Liga Hypermotion: resultados que cambian dinámicas, equipos que afinan su forma y un calendario que entra ya en semanas decisivas antes del parón navideño.

El bloque central del día lo firman Eloy Mecina y Alfredo Martínez, que llegan al programa para debatir a fondo lo ocurrido en la jornada 14. Entre estados de forma, decisiones tácticas y alguna lectura que se escapa del marcador, la tertulia buscará dibujar un mapa claro del momento actual de la competición.

Ese tramo incluye también la entrevista de la semana, esta vez con un protagonista que llega en buen momento: Carles Aleñá, jugador del Deportivo Alavés, que charlará sobre su rol en el equipo, las sensaciones del vestuario y las claves del crecimiento del conjunto babazorro.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

El viaje del día continúa con la Conexión Moeve, esta vez desde Andalucía. El periodista Álex Mérida, de El Correo de Andalucía, aportará contexto, sensaciones y claves del derbi sevillano, uno de esos partidos capaces de alterar el ritmo emocional de toda una ciudad.

En la segunda mitad del programa, el foco se dividirá en dos grandes bloques. Por un lado, la situación de la UD Las Palmas, analizada por Carla Gil, periodista de La Provincia, y por otro, la última hora de la Liga Hypermotion, que se debatirá en mesa con los tertulianos. A ello se suma la mirada imprescindible de María Tikas, que explicará la historia detrás de Edna Imade, jugadora de la Real Sociedad, una de las voces jóvenes más interesantes del fútbol femenino actual.

El bloque Fútbol para todos traerá un reportaje distinto: una pieza que pone el foco en la historia humana detrás del Real Betis Genuine, un recordatorio de que el fútbol tiene muchas vidas y no todas pasan por la élite.

Para cerrar, será el turno de Joaco Soneira, que acercará un vídeo de opinión grabado a pie de calle y las imágenes más destacadas de la jornada, esas que capturan el fin de semana mejor que cualquier crónica.