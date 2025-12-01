Óbito
Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, primer tenista italiano en ganar un Grand Slam
Ganó Roland Garros en 1959 y 1960, además de la Copa Davis como capitán en 1976
EFE
Nicola Pietrangeli, el primer tenista italiano en ganar un Grand Slam y el primer capitán que llevó a Italia a la conquista de la Copa Davis en 1976, falleció este lunes a los 92 años.
"El tenis italiano llora a su ídolo. Nicola Pietrangeli, el único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, falleció a los 92 años", informó la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).
Nacido en Túnez en 1933, su abuelo Michele había emigrado de un pequeño pueblo cerca de L'Aquila para trabajar como albañil allí. Fue hijo de madre rusa y padre italiano. Después de la segunda guerra mundial, su familia fue expulsada del país y emigró a Palermo, antes de asentarse definitivamente en Roma.
Pietrangeli, ganador de Roland Garros por partida doble, en 1959 y 1960, ostenta aún el récord de más partidos disputados en Copa Davis, un total de 164. Es el que más ha ganado de esa competición, 120.
Hasta 2023, año en el que comenzó el reinado de Italia en la Davis con tres victorias seguidas, la única 'Ensaladera' en su palmarés era la conseguida por Pietrangeli como capitán.
En 1960, Pietrangeli fue también semifinalista de Wimbledon, ronda en la que cayó ante Rod Laver.
Considerado una leyenda del tenis italiano, ganador también en dos ocasiones del torneo de Roma, levantó durante su carrera un total de 48 títulos, entre ellos una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo en los que superó en la final de Nápoles 1963 al español Manolo Santana.
"Hoy el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Nicola Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis. Con él, aprendimos que nosotros también podíamos competir con el mundo, que soñar en grande ya no era solo algo azaroso", expresó Angelo Binaghi, presidente de la FITP.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia