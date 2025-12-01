Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rayo Vallecano 1-1 Valencia CF

Rayo y Valencia igualan sus fuerzas en Vallecas

El delantero del Valencia Diego López (i) remata junto a Nobel Mendy, del Rayo.

El delantero del Valencia Diego López (i) remata junto a Nobel Mendy, del Rayo. / JUANJO MARTIN / EFE

EFE

Madrid

El Rayo y el Valencia empataron este lunes en el Estadio de Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

El equipo madrileño se adelantó en la primera mitad con un gol de cabeza del central senegalés Nobel Mendy que fue neutralizado en la segunda parte por medio de Diego López. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents