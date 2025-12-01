Rayo Vallecano 1-1 Valencia CF
Rayo y Valencia igualan sus fuerzas en Vallecas
EFE
Madrid
El Rayo y el Valencia empataron este lunes en el Estadio de Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.
El equipo madrileño se adelantó en la primera mitad con un gol de cabeza del central senegalés Nobel Mendy que fue neutralizado en la segunda parte por medio de Diego López.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio