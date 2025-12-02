El Cáceres hace oficial el fichaje del base Lance-Amir Paul

Lance-Amir Paul ya es jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad y podrá debutar el próximo sábado, paradójicamente ante el anterior club del base jamaicano. El conductor de juego que acompañe a Albert Lafuente y Nico Marina en esa demarcación, que ya entrena con los extremeños desde este lunes, fue anunciado este martes como nueva contratación en un fichaje ya adelantado por este diario.

Paul, que a finales de este mes cumplirá 27 años, ha firmado un contrato que puede ser rescindido al final de cada mes y que solamente será fijo a partir del 28 de febrero. A esas alturas espera ser ya alguien clave en su rotación.

El base, de 1.83, ofreció unas estadísticas sobresalientes, al promediar 16,4 pts y 4,2 reb y 2,5 astistencias con el Círculo Gijón, con el que acabó consiguiendo el ascenso a Segunda FEB.

Para mejorar

Se inicia una nueva etapa. Jacinto Carbajal espera darle un rol necesario de cara a mejorar los resultados. Sobresale en Paul la generación de ventajas tras bote, donde no hay ningún especialista en la plantilla. Es un jugador mucho más penetrador que tirador, como indica el hecho de que la pasada campaña lanzase el doble de intentos de dos que de tres.

También se le asignará la responsabilidad de subir el balón, compartiendo ya posición con Albert Lafuente y Nico Marina, aunque el primero de ellos podría asomarse al rol de escolta, como ha hecho eventualmente en esta campaña ya. Pese a todo esto, en el Cáceres ponen de relieve que no se trata de un superhéroe que vaya a cambiar por completo la faz del equipo de un día para otro. Las reservas son evidentes con el formato de contrato que se ha pactado y que, por lo que se asegura, Paul ha aceptado de buen grado, convencido de que triunfará, como hizo la temporada pasada en Gijón, aunque una categoría por debajo, en la Tercera FEB. A la vista de que no hay nacionales experimentados dispuestos a venir, se ha optado por alguien que al menos sí conoce la competición española.

La de Lance-Amir Paul podría no ser la última incorporación antes de que termine el año. En este sentido, se persigue a un interior que pueda suplir al también jamaicano DJ Foreman.