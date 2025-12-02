Ciclismo
El Extremadura Pebetero firma a tres corredores de futuro
El equipo élite y sub-23 de la región confirma a Miguel Monje, Jesús Moreno y Miguel Maestra
El Extremadura Pebetero, equipo ciclista élite y sub-23 extremeño, ha anunciado tres fichajes para la próxima temporada, la 2026, apostando una vez más por ciclistas en formación, muy jóvenes y con proyección de futuro.
El extremeño Miguel Monje (Zafra, 4 de octubre de 2007) llega desde la categoría junior, militando en la temporada 2025 en el equipo placentino del Electromercantil GR 100, primera y única temporada que ha competido en carretera, mostrando una buena progresión y adaptación a la categoria y a la modalidad, ya que anteriormente había participado en bicicleta de montaña con notable éxito consiguiendo varios triunfos en Extremadura.
Moreno y Maestra
Jesús Moreno también procede de la categoría junior, tiene 18 años (Huelma, Jaén, 22 de octubre de 2007) y ha militado en el Team Grupo Serman, donde ha competido en las dos temporadas de junior, obteniendo nueve victorias en Andalucía y puestos muy destacables a nivel nacional.
Miguel Maestra, mientras, es un corredor nacido en Baza (Granada) el 13 de marzo de 2005 y llega desde el mountain bike. Ha competido a nivel nacional e internacional, consiguiendo puestos de mérito, destacándose como un buen escalador, cualidad que esperamos pueda mostrar en la modalidad de carretera tras una rápida adaptación.
El Extremadura Pebetero, patrocinado por Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, sigue buscando e incorporando talento joven a su proyecto de formación e imagen para la temporada 2026.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia
- Lorenzo, el carnicero cacereño que mantiene viva la esencia del mercado
- Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio
- Operarios retiran los restos del árbol caído sobre un coche en la rotonda de los Alamitos de Plasencia
- Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
- Cáceres se pone serio con los patinetes: nuevas normas, controles y sanciones