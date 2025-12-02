El Extremadura Pebetero firma a tres corredores de futuro

El Extremadura Pebetero, equipo ciclista élite y sub-23 extremeño, ha anunciado tres fichajes para la próxima temporada, la 2026, apostando una vez más por ciclistas en formación, muy jóvenes y con proyección de futuro.

El extremeño Miguel Monje (Zafra, 4 de octubre de 2007) llega desde la categoría junior, militando en la temporada 2025 en el equipo placentino del Electromercantil GR 100, primera y única temporada que ha competido en carretera, mostrando una buena progresión y adaptación a la categoria y a la modalidad, ya que anteriormente había participado en bicicleta de montaña con notable éxito consiguiendo varios triunfos en Extremadura.

Moreno y Maestra

Jesús Moreno también procede de la categoría junior, tiene 18 años (Huelma, Jaén, 22 de octubre de 2007) y ha militado en el Team Grupo Serman, donde ha competido en las dos temporadas de junior, obteniendo nueve victorias en Andalucía y puestos muy destacables a nivel nacional.

Jesús Moreno. / Cedida

Miguel Maestra, mientras, es un corredor nacido en Baza (Granada) el 13 de marzo de 2005 y llega desde el mountain bike. Ha competido a nivel nacional e internacional, consiguiendo puestos de mérito, destacándose como un buen escalador, cualidad que esperamos pueda mostrar en la modalidad de carretera tras una rápida adaptación.

Miguel Maestra. / Cedida

El Extremadura Pebetero, patrocinado por Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, sigue buscando e incorporando talento joven a su proyecto de formación e imagen para la temporada 2026.