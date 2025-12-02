"Seguimos en la lucha" en Extremadura

Como cada año por estas fechas, el Hotel Barceló Cáceres V Centenario es el escenario de reunión de un buen puñado de deportistas que celebra la gala de la Federación Extremeña de Lucha y Deportes Asociados, un colectivo que cada año sube enteros en número y en ilusión. Al mismo nivel de entusiasmo, los anfitriones, el presidente de la territorial, Roberto Rubio, y el presidente de honor, José María García, que vuelve a emocionarse. Aquí no hay distancias nada más allá de la edad. Ni siquiera la competidora de moda tras su medalla en un campeonato del mundo, la cacereña Sonia Rubio Herguijuela, distrae la atención sobre lo verdaderamente importante: la celebración anual de una federación con pocos recursos, pero orgullosa de su presente y esperanzada en el futuro. “Estos resultados son buenísimos”, se recalca.

Ángel Giménez, presidente de la Federación Madrileña, con su escafandra. / Cedida

Está, siempre discreto, el seleccionador regional, Alejandro Hurtado. No falta el presidente de la madrileña, Ángel Luis Giménez, que ha ayudado sobremanera al desarrollo de la lucha en la región y que recibe el reconocimiento de sus amigos con una espectacular escafandra, al tiempo que anima a pensar en la lucha olímpica como objetivo. También se le cuelga la medalla de oro a alguien muy vinculado también a esta particular ‘familia’ desde sus inicios: Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad y Seguridad; con él, la concejala de Deportes, Noelia García, y el edil de Urbanismo, Tirso Leal. El Periódico Extremadura y su jefe de la sección de Deportes, José María Ortiz, son igualmente premiados por su trato.

Pedro Muriel, reconocido con la máxima distinción. / Cedida

José María Ortiz, entre los dos presidentes. / Cedida

Muchos nombres propios

Hay quien está compitiendo en este día especial, pero todos son nombrados. Giménez, los federativos y los concejales son los encargados de entregar los premios. Se proyectan imágenes. Es el caso de Álvaro Rodríguez, oro mundial en categoría de veteranos. La que más sale al estrado es Sonia Rubio, claro, medallista múltiple. Y como ella otros protagonistas: Juan Segundo Gutiérrez, Alejo Castro, Carla Curiel, Mara Caballero, Jorge Rubio, Samuel Carretero, Antonio Rosario, Alejandro Moreno, Judith Eloísa, Nahia Liberta Redondo, María Garzón, Carlos Vázquez, Ismael Plaza, Diego Muñoz, Jonathan Andrés Frías, Nerea Vega, Beatriz Lucas, Hugo del Pozo, Ismael Benito, Arturo Colmenarejo, Alejandro López, Mateo Covacho.

Alejandro Hurtado, el seleccionador, mira a los jóvenes y razona con conocimiento de causa: sí, sí, aquí hay futuro, parece decir. A su lado, tanto Roberto Rubio como José María García tienen el convencimiento y el orgullo de formar a grandes deportistas, pero también a personas de bien. "Seguimos en la lucha", es la proclama.