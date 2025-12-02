Toni Nadal: "Los rivales de Carlos Alcaraz no son los de Rafa"

Toni Nadal ha asegurado en Zamora que Carlos Alcaraz es un gran jugador pero no tiene enfrente los rivales que se enfrentaron a su sobrino, Rafa Nadal. Toni Nadal declaró que Rafa Nadal no ha cambiado nada como persona desde que ha dejado la competición: "Como persona es exactamente igual, menos jugar, sigue haciendo las mismas cosas, tiene el mismo comportamiento, aunque ahora es padre, aunque antes tenía siempre en mente el ganar partidos y ahora tiene otras cosas en la cabeza, pero en lo personal, no ha cambiado absolutamente en nada". En cuanto a su relación con el gran tenista, añadió que "es casi más de amistad que de tío, somos familia cercana y hacemos muchas cosas juntos, jugamos al golf, hacemos comidas, yo voy a visitar a sus hijos pequeños. Es una relación normal familiar".

Toni Nadal cree que la carrera que está llevando Carlos Alcaraz "es muy destacable, y lleva camino de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia". "Vemos lo que está consiguiendo y tiene unas condiciones atléticas increíbles. Lo tiene todo". A su juicio, el futuro del tenista murciano dependerá "de la voluntad que él tenga y de sus rivales". "Él tiene una ventaja que no tenían los de antes, es que sus rivales son algo más flojos, no están tan comprometidos. Alcaraz tiene un gran rival que es Sinner que está siempre ahí, pero el resto parece que han bajado su compromiso o su confianza en ellos mismos. Yo recuerdo en la época de Rafael, aparte de Djokovic y Federer, estaba Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinca, que siempre estaban allí. Hoy en día, los rivales han abandonado", y aseguró que nunca le ha consultado cosas Alcaraz: "¿qué me va a consultar?. Tiene un entrenador muy bueno y y solo faltaría que me pidiera consejo a mi porque creo que va suficientemente bien encaminado", ha apuntado.

Toni Nadal señaló que su compromiso con Rafael Nadal "no fue tanto decirle aquello que él quería escuchar sino aquello que yo creía que les ayudaría a mejorar aún sabiendo que lo que les decía no le iba a sentar muy bien". "En la vida, uno tiene que tener muy claro el precio que tiene que pagar por las cosas es distinto, depende de las capacidades que cada uno tenga. Yo procuré decirle a la gente aquello que yo creía que les ayudaría a mejorar aún sabiendo que, en muchas ocasiones, a mi sobrino no le gustaba lo que le estaba diciendo", añadió.