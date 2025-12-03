“Cada año tenemos más ilusión y ganas de competir. El objetivo es subir de categoría”

Nuevamente campeón de España, ¿cuál es su secreto?

Pues la verdad es que hay pocos secretos. Paciencia y buen trabajo en equipo.

¿Está ahora mismo Paco Montes en el mejor momento de su carrera deportiva?

Si me paro a pensarlo a día de hoy, yo creo que sí, que puede ser uno de mis mejores momentos, ya que la experiencia que ya tengo también es importante.

No debe ser fácil entrenar para conducir coches de rallyes...¿cómo se preparan los tramos? ¿Cómo se trabaja la parte física y mental entre competiciones?

Nosotros entrenar no entrenamos, porque somos personas normales que tenemos nuestros trabajos y andamos un poco justos de tiempo. El único entrenamiento que hacemos con el coche es algún ‘Shakedown’ que hacemos antes de las carreras para probar un poco y ya está. Los tramos se preparan un día antes de la carrera. Nos dan los tramos, que son inéditos, y vamos con el coche de calle, ya que nos dan unas horas para hacer el reconocimiento, entre cinco y ocho horas. Se le dan dos pasadas a cada tramo, apuntando las diferentes curvas y peligros, y luego repasamos en el hotel mediante vídeos que grabamos durante la jornada de entrenamientos.

Luego, para mantenerte en el tramo, necesitas tener un buen físico, ya que los recorridos del nacional hay algunos que son muy exigentes, y dentro del coche se pegan muchos bandazos. El tema de entrenar el físico es por si algún día tienes un golpe, que te sueles hacer menos daño cuando estás un poco preparado. Mentalmente, pues depende de cómo uno sea.Yo esto me lo tomo como un hobby y mentalmente lo llevo bien, aunque cuando estamos en competición y nos estamos jugando un campeonato sí que se nota un poco la presión. Así que intento tener siempre la mentalidad positiva.

Son ya 5 años consecutivos con títulos nacionales. ¿Con qué apoyos cuenta en este camino que parece tendrá más etapas?

La verdad es que estamos muy orgullosos de conseguir campeonatos. Porque ya que gastamos tantísimo tiempo y dinero en las carreras, que, si encima ganas copas del nacional, te hace mucha más ilusión. Y más como estos dos años anteriores, que hemos ganado dos copas mono-marca. El apoyo con el que contamos dentro del nacional es importantísimo, sobre todo en lo económico, por lo que estamos muy agradecidos como siempre a todos los patrocinadores y en especial a la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura y Desguaces Hierros Díaz.Al mismo tiempo, es un orgullo llevar el nombre de tu comunidad por toda España, y esperamos que este camino muchas más etapas. El equipo cada año tiene más ilusión y ganas por competir, y espero que así sea durante muchos años, aunque nos está costando muchísimo subir de categoría y casi siempre optamos por correr con coches mono-marca de serie, ya que nuestro presupuesto es muy limitado. Vamos a seguir intentándolo.

Su hijo ya viene apretando fuerte, ¿le gusta ver que disfruta con la misma modalidad deportiva o sufre viéndolo correr?

Pues me siento muy orgulloso de que mi hijo tenga la misma afición que yo. Disfruto mucho viéndole conducir y hacer lo que le gusta. Todavía no ha competido en ninguna prueba oficial, pero estamos trabajando para que pronto empiece a rodar con turismos.

La complicidad entre piloto y copiloto es imprescindible en su deporte, ¿cuál es el punto fuerte de la dupla Montes-Collado?

David, aparte de ser mi copiloto es mi cuñado, entonces tenemos mucha confianza. Pasamos muchas horas juntos, y lo importante dentro del coche es confiar en el copiloto. Para mí él y los mecánicos son los pilares más importantes del equipo, aunque casi siempre suene el nombre del piloto como principal estandarte.

¿Cuál ha sido el momento clave de esta temporada?

Esta temporada ha sido un poco rara, ya que el campeonato solo duró dos meses y tuvimos cuatro carreras prácticamente seguidas. A principios de año corrimos tres rallyes de asfalto del regional con el 106. Luego tuvimos un parón grande y finalmente hicimos la copa Dacia en septiembre y octubre. En esta Copa, el momento clave de la temporada fue el rally de Granada, en el que obtuvimos nuestra primera victoria dentro de la competición y nos quedaba solo Cataluña, donde llegamos con todas las opciones.

¿El mejor recuerdo que tiene en el automovilismo?

Siempre se me viene a la cabeza cuando corrimos el Nacional de Tierra con el 106 y estábamos en puestos de cabeza, con un coche mucho más inferior. Mi cuñado quedó campeón de España de dos ruedas motrices y yo segundo. Aparte, con ese vehículo disfrutábamos muchísimo, ya que es mucho más nervioso que los coches modernos.

¿En qué competición veremos a Montes y Collado en 2026?

Cada año está más difícil competir, ya que los presupuestos para hacer un Campeonato de España son muy altos. Queremos intentar dar el salto a un vehículo de la categoría Rally 5, como el Renault Clío o el nuevo Toyota Yaris. Estamos intentando sacar el presupuesto para comprar un Toyota y hacer la copa Kobe en 2026 y compaginarlo con el regional de tierra, las pruebas que no nos coincidan.