Polideportivo
Caja Rural de Extremadura firma diez convenios para el fomento del deporte
El objetivo es fomentar el deporte y los hábitos de vida saludable, además de impulsar el deporte base y la actividad física
Efe
La entidad Caja Rural de Extremadura ha firmado diez convenios de colaboración con otras tantas entidades deportivas de la comunidad autónoma en aras de fomentar el deporte y los hábitos de vida saludable. Entre las intenciones de estos convenios se encuentran el impulso del deporte base o de la actividad física, según un comunicado.
El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha significado «la importancia de ampliar y facilitar la práctica deportiva para todas las personas», y ha dicho que «con estos acuerdos se busca que el deporte sea motor de cambio y de avance social».
El objetivo es también que «cada extremeño pueda acceder a la práctica deportiva que elija», se ha afirmado.
Renovación de acuerdos
La iniciativa ha permitido renovar acuerdos entre la entidad financiera y las federaciones extremeñas de baloncesto, hípica, pádel, fútbol, lucha y tenis, además del Club Baloncesto Badajoz, el Club Baloncesto Cáceres y el Club Maratón Badajoz, para incorporarse este año además la federación de Petanca.
La firma de estos acuerdos ha tenido lugar en el Aula de Formación de Caja Rural de Extremadura, en Badajoz, donde se han dado cita el responsable de la entidad y los presidentes o representantes de las 10 instituciones firmantes, entre otros.
«Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción el 15 por ciento como mínimo de los excedentes del ejercicio, con el fin de que estos beneficios reviertan en la sociedad extremeña», se ha destacado.
Esta cooperativa de crédito, con más de 100 años de historia asentada en la región, ha tenido siempre como «una de sus finalidades más importantes atender a los problemas de los ciudadanos de la comunidad autónoma para mejorar su calidad de vida y su entorno».
