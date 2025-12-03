El Extremadura confía en las noches mágica de Almendralejo

Focos encendidos, el frescor de diciembre y el Francisco de la Hera. Es noche de Copa del Rey. De magia, de emociones fuertes y cosas imposibles. Si hay un equipo en esta región que nunca deja de creer en los milagros, sin duda, por historia, ese es el Extremadura. Creer y confiar. Una receta que busca aplicar este jueves, a partir de las 21.00 horas ante el Sevilla, un gigante en horas bajas, pero que, como dice su lema, tampoco nunca se rinde.

Almendralejo se viste de gala para una noche mágica de Copa. Extremadura y Sevilla presentan, probablemente, el cartel más atractivo de toda la segunda ronda de este torneo. Todo está preparado con el más mínimo detalle. Habrá cobertura nacional e internacional con más de un centenar de periodistas acreditados y el palco será una pasarela de gala con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la presidenta de Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, varias autoridades de peso y, entre ellos, Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular a nivel nacional. Una sorpresa.

Pero más allá del palco, el protocolo, los focos y el glamour que rodea a la eliminatoria, hay un partido en el verde y ese, todos lo quieren ganar.

«La ilusión y las ganas son las de siempre: salir a ganar partido a partido. Va a ser un partido diferente porque viene un equipo de Primera División. Eso le da un plus. Lo que se va a generar en el campo, con la cantidad de gente que va a venir, es algo muy bonito. Trataremos de disfrutar ganando, que es lo que queremos y a lo que apuntamos». Palabra de Gio Zarfino. Una declaración de intenciones.

El uruguayo ofreció una rueda de prensa previa al partido de las que marcan una identidad ganadora, pese a las diferencias de categorías. Cuando le preguntaron sobre si el Extremadura tenía que hacer un partido largo, el charrúa dijo esto: «Somos Extremadura, no vamos a aguantar nada. Vamos a ir al frente como siempre. Para ganar hay que ir a por el partido. Como hacemos cada domingo».

Cisqui, su entrenador, tampoco se arruga y transmitió un mensaje de confianza, ambición y realismo. El técnico reconoce la magnitud del reto, pero insiste en que su equipo tiene claro el camino para competir: ser valientes desde el primer minuto. «Ya se palpa que nos vamos a enfrentar a un súper equipo. No es fácil que un Segunda RFEF juegue contra un Primera División, pero algo bueno han hecho estos jugadores para estar aquí», afirmó. El técnico quiso diferenciar entre lo que supone el encuentro para la afición y lo que exige al futbolista: «Quiero decir la palabra disfrutar, pero disfrutar es para Sevilla y Extremadura. Nosotros no podemos disfrutar durante el partido: tenemos que sufrir, trabajar y agotar todos nuestros recursos para intentar ganar».

En alerta

El Sevilla no llega en su mejor momento, pero estará arropado por más de 3.500 sevillistas que llenarán de rojiblanco el fondo sur del estadio. No hay entradas. 11.580 localidades vendidas. Partidazo.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, centró su discurso en sala de prensa sobre su pertenencia al Sevilla. Apenas se habló del Extremadura en la previa en el Pizjuán. Muy poco de los azulgranas, que están que muerden.

El Francisco de la Hera aparcará los rumores, las líneas, las especulaciones y la palabrería. Hay un balón, once contra once y una sensación de que en Almendralejo pasan cosas inexplicables. Que nadie apueste en contra.