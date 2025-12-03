José Antonio Ruiz ya entrena al Moralo tras la marcha de Dani Pino al Talavera

Inesperado cambio de entrenador en el Moralo. Por decisión propia, Dani Pino abandona el club de Navalmoral de la Mata, para ser técnico ayudante de Alejandro Sandroni en el Talavera, equipo de Primera Federación de su ciudad natal. José Antonio Ruiz es el nuevo entrenador del Moralo, en su segunda etapa como técnico verdiblanco. Este miércoles ya dirigió su primera sesión preparatoria en el retorno a Navalmoral y su estreno en el banquillo será este domingo en la visita al Calamonte.

El Cacereño. involuntario “culpable”

El recambio en el banquillo del club moralo tuvo su origen, o al menos mucho que ver, en la victoria el domingo pasado del Cacereño (0-1) en Talavera de la Reina. La quinta derrota consecutiva del equipo de la Ciudad de la Cerámica provocó la destitución de Diego Nogales. Su sustituto es Alejandro Sandroni, que debuta este miércoles como entrenador del Talavera en el partido de Copa del Rey frente al Málaga. El director deportivo del club talaverano es Toni García, ex jugador del Moralo. Dani Pino, otro antiguo jugador del equipo de Navalmoral, llega como segundo entrenador a Talavera de la Reina.

De hecho, Daniel del Pino Ortega, Dani Pino, ha sido futbolista, director deportivo y entrenador en dos etapas del Moralo. Su última presencia en el banquillo verdiblanco ha durado apenas tres meses de competición, aunque en este periodo sumó a su palmarés el título de campeón de Copa Federación en su fase regional. Éxito que ya había conseguido en su anterior presencia como entrenador cuando el Moralo también ganó este torneo en el año 2020. En su balance en liga esta temporada deja al Moralo noveno, justo en el centro de la tabla, con 17 puntos, a cuatro del quinto clasificado.

En un escrito publicado en las redes sociales del Moralo, Dani Pino anunció a los aficionados su desvinculación “para afrontar nuevos retos profesionales” con agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Este ha sido el cuarto relevo en los banquillos del grupo extremeño de Tercera Federación tras los que se produjeron en el Montehermoso, Llerenense y Badajoz.

Ruiz vuelve al Moralo

Y el nuevo entrenador del equipo de Navalmoral de la Mata también llega para una segunda etapa. José Antonio Ruiz es el elegido para entrenar al Moralo. Ya ocupó este puesto en la temporada 21-22, en la que el equipo verdiblanco jugó la fase de ascenso, y tras su inicial etapa como entrenador en Almendralejo ha estado en los banquillos del Villafranca, Zafra y un frustrado periodo en el Conquense.

José Antonio Ruiz Hernández (Almendralejo, 1983) debutará en su segunda etapa como entrenador del Moralo el próximo domingo en Calamonte (12.00). En la mañana de este miércoles, apenas horas después de aceptar el puesto tras la llamada del presidente Horacio López, Ruiz dirigió su primera sesión de entrenamiento como nuevo entrenador del Moralo.