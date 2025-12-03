Las jugadoras de la selección de balonmano denuncian insultos racistas en redes

España dejó escapar una victoria que parecía segura en el último cuarto ante Serbia, y el equipo acabó cayendo por 29 a 31. 'Las Guerreras' se mantienen en la cuarta posición con dos puntos y tendrán que remar a contracorriente si quieren colarse en la segunda plaza.

La derrota, además, vino acompañada de un lamentable episodio. Lysa Tchaptchet publicó una 'storie' en su Instagram con una captura de pantalla donde se podían leer varios comentarios racistas dirigidos hacia ella y otras compañeras de equipo con el mismo color de piel. "Menos negras y más españolas", "Mete a más negras", "Todo lleno de negras, puto traidor" o "Nos llenáis la selección de negras y aún así perdéis, es para llevaros a la guillotina" eran algunos de los mensajes que aparecían en una publicación de la red social X. Tchaptchet acompañó la imagen con un mensaje claro: "Perdamos o ganemos, esto es INADMISIBLE".

Danila So Delgado, Kaba Gassama, Carmen Arroyo y la hermana de Lyndie, Lysa Tchaptchet, también denunciaron el acoso al compartir las mismas capturas en sus redes, tras recibir una oleada de insultos xenófobos. Todas ellas son descendientes de familias con raíces en países africanos como Guinea Bissau, Senegal y Camerún; en el caso de Arroyo, de origen colombiano.

Danila So Delgado en una acción durante el partido / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La denuncia llegó rápidamente a la Asociación de Jugadoras de Balonmano, que esta mañana emitió un comunicado condenando los hechos: "Desde la AMBM condenamos rotundamente toda conducta racista y lamentamos profundamente los comentarios y mensajes que están recibiendo las jugadoras de la selección. Los comportamientos racistas no pueden ni deben tener cabida en el deporte. El deporte es sinónimo de unión y respeto, y exigimos que esté libre de odio. ¡Basta ya!".

Los insultos se originaron en un post de ánimo del presidente de la Federación, Paco Blázquez, que lamentablemente se llenó de comentarios despectivos. Ahora, las de Ambros Martin deberán vencer a Islandia y Alemania, y esperar que los resultados del resto de grupos les favorezcan para asegurar su pase a los octavos del Mundial.